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Доброволец Дубоссарского карантинного госпиталя рассказывает о своих буднях

Министерство обороны РФ
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200506/30156751/dobrovolets-dubossarskogo-karantinnogo-gospitalya-rasskazyvaet-o-svoikh-budnyakh.html

В этом карантинном центре вызвалось работать шесть добровольцев, один из откликнувшихся - младший инспектор-спасатель.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - Sputnik. В Дубоссарский карантинный госпиталь прибыло шесть добровольцев. Именно они решили оказать посильную помощь медикам, находящимся сейчас на передовой в борьбе с COVID-19.

Как рассказали в Оперативном штабе, один из откликнувшихся – Максим Рудинский, младший инспектор-спасатель Аварийно-спасательного подразделения (АСП) города Дубоссары. Мужчине 20 лет, в аварийно-спасательном подразделении – с октября 2019 года.

"Несмотря на непродолжительное время службы, он успел зарекомендовать себя как исполнительный и трудолюбивый сотрудник. Максим именно из тех людей, кто не будет стоять в стороне, когда нужна помощь, не останется равнодушным к чужой беде", - говорит о нем заместитель начальника по Дубоссарскому району АСП Денис Мартынюк.

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© Photo : Primăria orașului Orhei
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По словам Максима, решение работать в госпитале, в котором находятся на излечении заболевшие опасной инфекцией, принял осознанно, коллеги и руководство его поддержали.

"В тот день я был дома после смены, раздался звонок со службы. Спросили о том, хочу ли я добровольцем сотрудничать с медиками. Я сразу согласился", - вспоминает он.

Медицинского образования у спасателя нет, но это в нынешней ситуации пандемии и необязательно. Максима определили работать санитаром в отделение скорой помощи Дубоссарской центральной районной больницы.

"Первое дежурство было напряженным. Было очень много вызовов. В защитной одежде – непривычно, жарко и неудобно. Очки запотевали. Это был настоящий тест на прочность", - рассказывает он.

В обязанности санитара входит помощь фельдшеру и уход за больными. Находясь на вызове, нет времени на промедление или заминку, от слаженных действий бригады скорой медицинской помощи зависит жизнь и здоровье пациента.

"В нашей работе много похожего: и медики, и спасатели помогают в сложных ситуациях. Принимать решения быстро и четко, действовать в команде, сделать максимум, чтобы поддержать людей, – это основы работы и сотрудников аварийно-спасательных подразделений, и медицинских работников", – отмечает доброволец.

Как он говорит, медперсонал принял его очень тепло, и в процессе работы все сдружились. Он подчеркнул, что сейчас многому учится.

"Я убежден, что полученные здесь знания пригодятся в моей дальнейшей службе. Уметь оказать первую медицинскую помощь человеку, облегчить страдания – все это крайне важно", - уверен он.

При этом Максим поддерживает физическую форму в свободное от дежурства время. По его словам, занятия спортом укрепляют иммунитет, улучшают настроение, поэтому он ни дня не проводит без тренировки.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1013)

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Теги:
госпиталь, Дубоссары, Приднестровье


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