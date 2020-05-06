Как встретить в Кишиневе "Троллейбус Победы"

Празднично оформленный "Троллейбус Победы" курсирует по молдавской столице, напоминая о празднике – о Дне Победы.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. В Кишиневе уже неделю курсирует "Троллейбус Победы". Эту кампанию запустили Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова и Национальный координационный комитет "Победа" (НКК) при содействии примэрии Кишинева. Основной маршрут этого троллейбуса - №22.

© Sputnik / Moldova Проект реализуется в рамках программы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При оформлении транспорта использовались фотоснимки Молдовы времен Великой Отечественной войны. В салоне троллейбуса демонстрируется ролик об освобождении страны, также включающий архивные фото и киноматериалы.

Реализации проекта не помешала даже пандемия. В условиях, когда большинство торжественных мероприятий, посвященных 9 мая, отложены на август, Sputnik Молдова и партнеры этим жестом говорят, что мы всегда найдем возможность отпраздновать этот великий день.

"Троллейбус Победы" будет ходить по улицам молдавской столицы до августа.

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