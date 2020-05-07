В Кишиневе создана рабочая группа для решения проблемы затопления улиц

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Проблема затопления улицы Албишоара и других прилегающих территорий существует уже давно.

Городское руководство создало рабочую группу для изучения ситуации и поиска быстрого решения.

Об этом заявил на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан.

Он рассказал, что принято решение перенаправить воду, скапливающуюся после дождей на улицах А. Пушкина и А. Ботезату. Это поможет избежать повышенной нагрузки на ливневую канализацию.

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"Муниципальные профильные службы проведут видеоинспекцию канализационных труб, которая поможет определить точную причину повторного засорения, сбоя в работе и локализацию инфильтрации", - уточнил Чебан.

Лишь после этого, как подчеркнул глава Кишинева, станет возможна реконструкция и расширение комплекса по сбору дождевой воды в этом секторе. Также планируется обустройство открытого канала для сбора воды на склоне реки Бык, на пересечении улиц А. Пушкина и Албишоара.

Как отметил примар, одновременно будет обновлен проект по очистке русла реки Бык на участке длиной 900 метров.

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"На основании выводов специалистов был составлен протокол. Окончательное решение этой проблемы требует времени и денег, но мы, безусловно, сможем исправить ситуацию", – заключил Чебан.

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