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Молоток в зале судебных заседаний

Подросток, убивший товарища ради игровой консоли, узнал свой приговор

© Sputnik / Андрей Старостин
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200507/30161158/podrostok-ubivshiy-tovarischa-radi-igrovoy-konsoli-uznal-svoy-prigovor.html

Судебная инстанция поставила точку в деле о жестоком убийстве, произошедшем в Оргееве в начале 2020 года.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Суд приговорил 14-летнего подростка к тюремному заключению по статьям о предумышленном убийстве и разбое. Вердикт подлежит обжалованию.

Преступление.
© Fotolia / Mr Korn Flakes
Чудовищное убийство подростка школьным товарищем: следствие закончено

Таким образом, осужденный проведет в тюрьме 10 с половиной лет. Также суд обязал законного представителя несовершеннолетнего выплатить моральный ущерб пострадавшей стороне в размере 410 тысяч леев и компенсировать судебные издержки в размере 9 тысяч 400 леев.

Трагедия, напомним, произошла в январе этого года в подвале недостроенного дома в Оргееве. Туда обвиняемый заманил своего 12-летнего школьного товарища, лишил жизни и отобрал рюкзак, в котором находилась злополучная приставка. По данным следствия, он ударил жертву ножом не менее 15 раз.

На следующее утро подросток признался своим друзьям в содеянном и попросил их купить два мешка, чтобы спрятать тело жертвы. Спустя некоторое время злоумышленника задержали правоохранители.

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