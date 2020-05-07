Подросток, убивший товарища ради игровой консоли, узнал свой приговор

Судебная инстанция поставила точку в деле о жестоком убийстве, произошедшем в Оргееве в начале 2020 года.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Суд приговорил 14-летнего подростка к тюремному заключению по статьям о предумышленном убийстве и разбое. Вердикт подлежит обжалованию.

Таким образом, осужденный проведет в тюрьме 10 с половиной лет. Также суд обязал законного представителя несовершеннолетнего выплатить моральный ущерб пострадавшей стороне в размере 410 тысяч леев и компенсировать судебные издержки в размере 9 тысяч 400 леев.

Трагедия, напомним, произошла в январе этого года в подвале недостроенного дома в Оргееве. Туда обвиняемый заманил своего 12-летнего школьного товарища, лишил жизни и отобрал рюкзак, в котором находилась злополучная приставка. По данным следствия, он ударил жертву ножом не менее 15 раз.

На следующее утро подросток признался своим друзьям в содеянном и попросил их купить два мешка, чтобы спрятать тело жертвы. Спустя некоторое время злоумышленника задержали правоохранители.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova