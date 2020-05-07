Новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19: скончался еще один медработник

В общей сложности подтверждены тысяча 98 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения. В четверг подтвердился еще один летальный исход среди сотрудников медсектора.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. К утру четверга в Молдове подтверждено 4 тысячи 476 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 555 - в Приднестровье. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За последние 24 часа в центр COVID-19 госпитализированы 43 пациента с подозрением на COVID-19.

Состояние здоровья инфицированных: 249 - в тяжелом состоянии (из них 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 490 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Из больниц за сутки выписаны 89 Человек, общее число выздоровевших достигло тысячи 747.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 98 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 267 врачей, 396 медсестер, 61 фельдшер, 1 парамедик, 17 фармацевтов, 356 сотрудников вспомогательного персонала.

Кроме того, зафиксировали еще две смерти пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

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Речь идет о 72-летней жительнице Кишинева. Пациентку перевели из больницы "Святой Троицы" в Институт скорой помощи 5 мая. Женщина страдала другими сопутствующими заболеваниями – сахарным диабетом второго типа, хронической почечной недостаточностью и другими.

"Объявляем с сожалением о смерти 41-летней Снежаны Поштару – медсестре районной больницы Кагула, работавшей в отделении анестезии и интенсивной терапии. Она проиграла в борьбе с COVID-19. Искренние соболезнования семье, коллегам и всем, кто ее знал. Это профессионал и человек исключительных качеств", - отметили в Минздраве.

Таким образом, в Молдове зарегистрировано 145 летальных исходов пациентов с COVID-19.

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