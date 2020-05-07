11:54 07 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Судья КС Эдуард Абабей

Конституционность займа РФ рассматривается без одного судьи КС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
75 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200507/30162424/konstitutsionnost-zayma-rf-budet-rassmatrivaetsya-bez-odnogo-sudi-ks.html

Вопрос о соответствии Главному закону страны ратификации российского кредита рассматривают пятеро членов КС, так как один судья взял самоотвод.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Пленум Конституционного суда удовлетворил просьбу судьи Эдуарда Абабей о самоотводе. Однако КС отказал в требовании об отводе судьи Николае Рошки.

Конституционный суд
© Sputnik / Miroslav Rotari
КС рассматривает запрос о конституционности соглашения о займе РФ

Таким образом, вопрос о российском кредите рассматривают пятеро судей - Домника Маноле, Люба Шова, Владимир Цуркан, Сергей Цуркан, а также Николае Рошка.

Ранее, с требованием об отводе Абабей выступил депутат ПДС Серджиу Литвиненко. Он заподозрил судью в конфликте интересов. С таким же запросом, в свою очередь, выступил и председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля. Народный избранник потребовал отвода Рошки и аргументировал его также конфликтом интересов.

В четверг Конституционный суд рассматривает три запроса поданных оппозицией. Они все касаются соответствия Главному закону страны ратификации соглашения с РФ о займе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Российский кредит для Молдовы: почему вокруг этого займа разгорелся скандал
"Вызывает недоумение": МИД России о реакции в Молдове на выделенный кредит
Кику рассказал, что будет, если аннулируют соглашение о российском кредите


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Потрясающие виды весеннего Байкала - фото
Военные разведчики поздравили ветерана Великой Отечественной Войны
Военные разведчики поздравили ветерана Великой Отечественной Войны
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться