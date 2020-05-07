Конституционность займа РФ рассматривается без одного судьи КС

Вопрос о соответствии Главному закону страны ратификации российского кредита рассматривают пятеро членов КС, так как один судья взял самоотвод.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Пленум Конституционного суда удовлетворил просьбу судьи Эдуарда Абабей о самоотводе. Однако КС отказал в требовании об отводе судьи Николае Рошки.

Таким образом, вопрос о российском кредите рассматривают пятеро судей - Домника Маноле, Люба Шова, Владимир Цуркан, Сергей Цуркан, а также Николае Рошка.

Ранее, с требованием об отводе Абабей выступил депутат ПДС Серджиу Литвиненко. Он заподозрил судью в конфликте интересов. С таким же запросом, в свою очередь, выступил и председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля. Народный избранник потребовал отвода Рошки и аргументировал его также конфликтом интересов.

В четверг Конституционный суд рассматривает три запроса поданных оппозицией. Они все касаются соответствия Главному закону страны ратификации соглашения с РФ о займе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova