Президент Молдовы обсудил с башканом Гагаузии основные проблемы региона

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках рабочей поездки в Гагаузию обсудил с башканом автономии Ириной Влах социально-экономическую и эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Влах указала на наличие ряда проблем, с которыми сегодня сталкивается Гагаузия. Это кризис, вызванный пандемией и напрямую бьющий по экономике; засуха, сказавшаяся на аграриях; проблемы реализации масштабных инфраструктурных проектов; развитие филиалов Свободной экономической зоны "Валканеш" (Вулканешты) в Комрате и Чадыр-Лунге, реконструкция дорог.

"Нынешние власти страны заинтересованы в оказании всей необходимой поддержки в решении существующих проблем региона. Добавил, что лишь совместными усилиями нам удастся преодолеть все вызовы, связанные с кризисом, с которым мы сталкиваемся. В то же время указал на необходимость дальнейшей реализации инфраструктурных проектов для обеспечения экономического развития страны", - отметил Додон.

По словам Влах, власти автономии обратились к президенту с предложением о включении в список получателей пособий по безработице работников сферы торговли и услуг, которые осуществляют свою деятельность на основе региональных патентов. Как отметила башкан, стороны уделили внимание и проблеме нехватки кадров в медицинской сфере и системе образования.

Глава республики посетил районную больницу Комрата, где в одном из корпусов учреждения открыт центр для лечения инфицированных коронавирусом. Здесь могут быть размещены до 75 больных.

"В этом корпусе посменно работают шесть опытных врачей-инфекционистов и более 20 медработников. Пациенты находятся в одиночных палатах, в каждой из которых свой санузел. Комратская больница располагает необходимыми средствами защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких. В настоящее время здесь лежат 33 человека, из которых 22 с подтвержденным диагнозом COVID-19", - добавил Додон.

Президент сообщил, что высоко оценил усилия руководства Гагаузии по обеспечению хороших условий для лечения людей, зараженных коронавирусом нового типа, а также за готовность оказать, в случае необходимости, медицинские услуги не только инфицированным жителям Гагаузии, но и соседних районов.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova