Зинаида Гречаная: 75-летие Великой Победы — событие, которое нас объединяет

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Более 300 тысяч наших соотечественников в составе частей Красной Армии бились с нацизмом, более 50 тысяч молдаван не вернулись с войны, 20 уроженцев Молдовы удостоены звания Героя Советского Союза и трое стали полными кавалерами Ордена Славы. Поэтому наш народ с полным правом считает эту войну Великой Отечественной, заявила председатель парламента РМ Зинаида Гречаная в ходе парламентской онлайн-конференцию высокого уровня в честь 75-летия Великой Победы.

В видеомосте, организованном международным мультимедийным пресс-центром МИА "Россия сегодня" приняли участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, руководители и представители парламентов стран СНГ, государств Центральной и Восточной Европы, депутаты Европарламента, политические и общественные деятели.

В своем выступлении Гречаная отметила, что в Молдове уделяется большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

"Ежегодно 9 мая проводится акция "Георгиевская ленточка" и марш памяти "Бессмертный полк", в котором участвуют тысячи людей. Отрадно, что каждый год к этой акции присоединяются все больше наших граждан", - сказала спикер молдавского парламента.

Председатель законодательного органа заявила, что День Победы является датой, объединяющей страны и народы.

"Память о Великой Отечественной войне и о Великой Победе является основой нашего общего самосознания, нашего единства. Крайне важно, чтобы мы не забывали это и координировали усилия по сохранению памяти о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой", – заявила Гречаная.

Спикер рассказала о подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы в Молдове. Гречаная отметила, что президент Игорь Додон принял решение о вручении ветеранам Великой Отечественной войны высшей награды, Ордена Республики. Бережно сохраняются в нашей стране и памятники в честь Победы. Также парламентом принят ряд законов о материальной поддержке ветеранов.

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