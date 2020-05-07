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Автомобили на залитой водой улице после ливня

Ион Чебан объяснил, почему во время дождя затопляет улицу Албишоара

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200507/30167045/Ion-Cheban-obyasnil-pochemu-vo-vremya-dozhdya-zatoplyaet-ulitsu-Albishoara-.html

Примэрия намерена провести ремонт улицы Албишоара, а также нескольких центральных улиц молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Во время сильных ливней проезжая часть на многих участках оживленной улицы Албишоара скрывается под водой. Почему это происходит, объяснил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Во время инспекционной поездки по проблемным участкам вместе с сотрудниками муниципальных служб были обследованы водостоки на одной из важных транспортных магистралей Кишинева. Выяснилось, что ливневая канализация практически полностью забита мусором.

"Многие задаются вопросом, почему улица Албишоара всегда затоплена, когда идет дождь. Потому что сливные трубы заблокированы предметами, о которых хочется спросить, как они туда попали", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Во время осмотра с помощью работников частной компании из ливневой канализации было извлечены несколько крупных металлоконструкций, сообщил Чебан.

По словам генерального примара, после внесения поправок в государственный бюджет примэрия Кишинева перенаправит 100 миллионов леев на реабилитацию инфраструктуры улицы Албишоара, тротуаров на улицах Пушкина, Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и на нескольких других улицах столицы.

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Теги:
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