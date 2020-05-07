В Молдове подтвердили 129 новых случаев заражения COVID-19

Таким образом, общее число подтвержденных лабораторным путем случаев заболевания достигло в Республике Молдова 4 тысяч 605.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Еще 129 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэавяну на брифинге в четверг.

"По результатам изучения 971 теста, сегодня подтвердились 129 новых случаев инфекции COVID-19", — заявила министр.

Распределение новых случаев по регионам: Кишинев - 53, Приднестровье - 19, Басарабяска - 12, Единец, Унгены - 6, Кагул - 5, Дрокия, Яловены - 4, Бельцы - 3, Каушаны, Криуляны, Глодяны, Окница, Штефан-Водэ, Калараш, Страшены - по 2 случая, Новые Анены, Яловены, Сорока - по одному случаю.

Таким образом, число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 4605, из которых активны 2713.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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