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Почта Молдовы

Почта Молдовы начала прием почтовых грузов из России, Украины и Румынии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200507/30169118/pochta-moldovy-nachala-priem-pochtovykh-gruzov-iz-rossii-ukrainy-i-rumynii.html

Посылки будут распределены по почтовым отделениям со всей возможной скоростью, а нормальный график их приема и отправки будет восстановлен после того, как возобновится авиасообщение.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Несмотря на сложную ситуацию, создавшуюся из-за пандемического кризиса, который воздействовал на всех почтовых операторов, "Почта Молдовы" продолжает принимать грузы, которые поступают в страну наземным путем.

Почта Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Почта Молдовы" до 18 мая продолжит разносить по домам пенсии и пособия

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с "Почтой Румынии" и "Укрпочтой", сообщает молдавское почтовое ведомство.

Так, в среду вечером были приняты почтовые грузы из России и Украины общим весом 1,4 тонны, сообщает "Почта Молдовы". Посылки будут распределены по почтовым отделениям со всей возможной скоростью.

На будущей неделе ожидается поступление почтовых грузов от "Почты Румынии".

Процесс отправки посылок возобновится с максимальной интенсивностью, как только восстановится авиационное сообщение. В настоящий момент отправка посылок возможна по следующим направлениям: Румыния, Украина, Китай, Россия, США, Германия, Арабские Эмираты, Португалия, Финляндия, Индия, Тайвань, Колумбия, Хорватия, Ирландия и Болгария, сообщает национальный почтовый оператор Молдовы.

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