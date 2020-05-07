В Приднестровье приедут российские медики на помощь в борьбе с COVID-19

Группа специалистов-медиков из России прибудут в приднестровский регион уже в следующий вторник, 12 мая.

ТИРАСПОЛЬ, 7 мая – Sputnik. В Приднестровье ожидается прибытие 12 мая трех российских специалистов-медиков, которые окажут консультационную помощь приднестровским коллегам. Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании Оперативного штаба по противодействию распространения вируса.

"Cегодня, 7 мая, состоялась видеоконференция с российскими коллегами на тему лечения коронавируса у взрослых пациентов, 8 мая аналогичная лекция будет посвящена детскому COVID-19", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Российские врачи направлены в регион по линии Роспотребнадзора.

Как писал ранее Sputnik, направление на консультацию российских медиков в регион обсуждалось на встрече по видеосвязи главы исполнительного органа власти Приднестровья Александра Мартынов и депутата ГосДумы России Геннадия Онищенко. Российский парламентарий обещал оказать всестороннюю помощь по организации обмена опытом российских врачей с приднестровскими специалистами.

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