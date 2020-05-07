Помощь из Румынии дошла до Молдовы: что включает гуманитарный груз

Руководство Молдовы выразило признательность румынской стороне, отметив, что ценит и понимает значимость этой помощи в столь сложные времена.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. В Молдову прибыла гуманитарная помощь со стороны Румынии, которая включает защитные медицинские средства и медикаменты. Президент республики Игорь Додон на торжественной церемонии передачи груза поблагодарил румынских партнеров и заявил, что это дружеский жест со стороны соседей из-за Прута.

"Друг познается в беде… Обе страны, как и многие государства в мире, находятся в непростой ситуации. И эта помощь еще более значима, учитывая, что сейчас всем нелегко. Тот факт, что именно в этой ситуации, наши румынские друзья пришли с данной помощью, - это важный момент, который демонстрирует отношения между двумя странами", - отметил Додон.

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Глава правительства Ион Кику отметил, что Кишинев ценит и понимает значимость этой помощи в столь сложные времена.

"Благодарим вас за эту поддержку. Поступок румынского правительства показывает нам, что нужды сближают и объединяют хороших людей. Предложенная помощь будет передана во все медицинские учреждения страны, и я уверен, что она спасет много жизней", - подчеркнул премьер.

По мнению главы Минздрава Румынии Нелу Тэтару, предоставленная Молдове гумпомощь "вдвое больше необходимого" для пациентов с COVID-19, которые госпитализированы в республике. По его словам, гуманитарная помощь, предоставляемая Румынией, оценивается в 3,5 миллиона евро. В нее входят 500 тысяч защитных масок типа FFP2, 25 тысяч комбинезонов, по 5 тысяч экранов и защитных очков, 200 тысяч перчаток, 2 800 коробок с лекарствами, 10 изоляционных боксов и около 80 тысяч литров медицинского спирта.

Скандал на церемонии передачи гумпомощи

Не обошлось и без неприятных инцидентов. Во время торжественной церемонии по передаче Молдове гуманитарной помощи кишиневские унионисты организовали пикет и вывели из себя посла Румынии в республике Даниэла Ионицэ. Пикетчики освистали премьера Молдовы Иона Кику.

Ионицэ подошел к митингующим и потребовал прекратить все это. "Если хотите митинговать — идите в другое место!", — заявил он.

Среди митингующих был и экс-примар Кишинева, лидер молдавских либералов Дорин Киртоакэ. Эпичное видео, на котором посол Румынии просит унионистов успокоиться и не мешать, в буквальном смысле взорвало молднет.

Кто еще помог Молдове

Президент республики напомнил, что Молдове в непростой период борьбы с коронавирусом нового типа оказали поддержу как Запад, так и Восток.

Так, страна получила помощь от России, Китая, Швейцарии, Германии, Словакии, Турции и других государств. При чем Россия помогла стране не только тестсистемами и реагентами для них, но и перевозкой из Китая медицинских товаров, необходимых для молдавских больниц. Военно-транспортный самолет АН-124 "Руслан" ВКС России доставил из Шанхая в Кишинев более 50 тонн произведенного в Китае медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Груз включал диагностические наборы, дезинфекционные аппараты, средства защиты, респираторы и ряд других необходимых товаров.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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