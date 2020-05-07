В Приднестровье ждут итоги визита экспертов ВОЗ и готовы к возможной критике

Делегация побывала с визитом в регионе, чтобы оценить ситуацию в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 7 мая – Sputnik. В Приднестровье небезразлично мнение специалистов относительно эффективности мер, принимаемых в регионе по борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сказал на заседании лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Мы не идем по пути замалчивания, сглаживания или приукрашательства. Открыты и готовы к конструктивному взаимодействию, к критике, к работе над ошибками, если таковые есть, ведь речь идет о безопасности граждан", – подчеркнул он.

Накануне состоялся визит в регион делегации Всемирной организации здравоохранения. Представители ВОЗ побывали на встрече во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, посетили Кризисный центр, который развернут при МВД, а также лабораторию по исследованию проб на COVID-19 и ряд лечебных учреждений региона.

Как рассказали в МИДе, представитель ВОЗ Игорь Поканевич в рамках общения выразил мнение в долговременном характере эпидемии COVID-19, подчеркнув в этой связи необходимость выработки совместными усилиями механизмов по борьбе с инфекцией.

"Говоря медицинским языком, антидотом к данному вирусу является солидарность и сплоченность для того, чтобы действия, которые предпринимаются на глобальном и региональном уровне, дали результат, и мы обеспечили нормальную и безопасную жизнедеятельность населения как можно быстрее", - подчеркнул он.

По словам Понакевича, те технические вопросы, которые поднимают эксперты ВОЗ, помогут понять, какие есть возможности для обнаружения и реагирования на ситуацию, выявить уязвимые места и принять меры для их устранения.

На данный момент в Приднестровье ждут результаты мониторинга делегации ВОЗ.

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