22:31 07 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Coronavirus

В Приднестровье ждут итоги визита экспертов ВОЗ и готовы к возможной критике

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200507/30170406/v-pridnestrove-zhdut-itogi-vizita-ekspertov-voz-i-gotovy-k-vozmozhnoy-kritike.html

Делегация побывала с визитом в регионе, чтобы оценить ситуацию в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 7 мая – Sputnik. В Приднестровье небезразлично мнение специалистов относительно эффективности мер, принимаемых в регионе по борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сказал на заседании лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Мы не идем по пути замалчивания, сглаживания или приукрашательства. Открыты и готовы к конструктивному взаимодействию, к критике, к работе над ошибками, если таковые есть, ведь речь идет о безопасности граждан", – подчеркнул он.

Медицинский персонал инфекционной больницы Норк
© Sputnik / Asatur Yesayants
В Приднестровье приедут российские медики на помощь в борьбе с COVID-19
Накануне состоялся визит в регион делегации Всемирной организации здравоохранения. Представители ВОЗ побывали на встрече во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, посетили Кризисный центр, который развернут при МВД, а также лабораторию по исследованию проб на COVID-19 и ряд лечебных учреждений региона.

Как рассказали в МИДе, представитель ВОЗ Игорь Поканевич в рамках общения выразил мнение в долговременном характере эпидемии COVID-19, подчеркнув в этой связи необходимость выработки совместными усилиями механизмов по борьбе с инфекцией.

"Говоря медицинским языком, антидотом к данному вирусу является солидарность и сплоченность для того, чтобы действия, которые предпринимаются на глобальном и региональном уровне, дали результат, и мы обеспечили нормальную и безопасную жизнедеятельность населения как можно быстрее", - подчеркнул он.

По словам Понакевича, те технические вопросы, которые поднимают эксперты ВОЗ, помогут понять, какие есть возможности для обнаружения и реагирования на ситуацию, выявить уязвимые места и принять меры для их устранения.

На данный момент в Приднестровье ждут результаты мониторинга делегации ВОЗ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"КоронаКризис": как вирус повлиял на экономику Молдовы, и что ждет страну
Новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19: скончался еще один медработник
Доброволец Дубоссарского карантинного госпиталя рассказал о своих буднях
Теги:
эксперты, ВОЗ, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Владимир Путин 20 лет назад впервые вступил в должность президента РФ - фото
Кишиневцы высказали мнение о Троллейбуйсе Победы
"Троллейбус Победы": что говорят пассажиры - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться