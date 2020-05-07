Додон: решение КС по кредиту - опасный прецедент для международных соглашений

Президент выразил обеспокоенность, "что судьи КС, поддержавшие сегодня отмену финансовой помощи из Российской Федерации, показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан".

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что решение о неконституционности российского кредита, принятое Конституционным судом в четверг, - крайне опасный прецедент в отношении международных соглашений, которые Молдова подписала или подпишет, в том числе политические соглашения. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Додон подчеркнул, что "решение Конституционного суда о приостановлении финансовой помощи, которую Республика Молдова должна была получить от Российской Федерации, - это сильный удар по миллионам молдаван, которые ожидали помощи от этих денег".

"Это политизированное решение напрямую бьет по бюджетным работникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, по всей экономике, и теперь ей понадобятся финансовые ресурсы для выхода из кризиса, в котором она оказалась из-за этого затянувшегося периода пандемии. Деньги, "замороженные" сегодня Конституционным судом, уже должны были поступить в бюджет, дойти до людей", - подчеркнул Додон.

Президент выразил обеспокоенность, "что судьи КС, поддержавшие сегодня отмену финансовой помощи из Российской Федерации, показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан".

"Мы получили ясный сигнал и доказательство того, что целью недавних изменений в этой инстанции стала политизация основополагающего государственного института и его трансформация в инструмент политической борьбы", - подчеркнул Додон.

Глава государства констатировал "возможный возврат к методам, к которым КС прибегал до июня 2019 года, когда инстанция была захвачена политическими и олигархическими группировками".

"Сигнализирую также о крайне опасном прецеденте, который создал сегодня Конституционный суд, в отношении международных соглашений, которые Республика Молдова подписала или подпишет, в том числе политические соглашения. И после сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков", - подчеркнул Додон.

Президент обратил внимание, что власти сделают все возможное для "поиска решений с целью поддержки граждан и сохранения стабильности и надлежащего функционирования государства". "Вместе с правительством и коллегами из парламента мы скоро озвучим решения, посредством которых мы преодолеем кризис, вызванный безответственными оппозиционными политическими группировками", - отметил глава государства.

"Люди не должны страдать из-за интриг отдельных политиков, поэтому мы сделаем все необходимое для того, чтобы финансовая помощь от Российской Федерации, заблокированная сегодня политизированным решением Конституционного суда, могла бы дойти до тех, кто как никогда в ней нуждается", - заключил Додон.

Что решил Конституционный суд

В четверг, 7 мая, Конституционный суд удовлетворил требование оппозиции признать несоответствующим Основному закону страны договор с Россией о кредитовании.

"Запросы поданные депутатами Серджиу Литвиненко, Серджиу Сырбу и Дину Плынгэу удовлетворены", - гласит решение КС.

Таким образом, суд признал неконституционным соглашение между Молдовой и Россией о займе в 200 миллионов евро. Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждение проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.

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