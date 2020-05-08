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Минобороны: на горячую линию VETERAN поступило более 100 обращений

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200508/30163896/-minoborony-na-goryachuyu-liniyu-veteran-postupilo-bolee-100-obrascheniy.html

Некоторые ветераны не только обращаются за помощью, но и сами готовы стать волонтерами и вместе с военными помогать тем, кому особенно тяжело в период пандемии.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Министерство обороны получило более 100 звонков с просьбами о помощи от ветеранов войны с момента запуска горячей телефонной линии VETERAN.

Согласно данным, предоставленным кризисной ячейкой, созданной в ведомстве, большинство просят помочь с покупкой продуктов питания или медикаментов, получением бесплатного полиса медицинского страхования, транспортировкой в больницу и оказанием финансовой помощи, включая пособия.

Но некоторые звонят не только, чтобы получить поддержку или информацию, но и высказывают свое желание присоединиться к группам добровольцев, которые вместе с военными решают возникшие проблемы. Таким образом, на сегодняшний день 23 человека предложили безвозмездную помощь ветеранам вместе с военными.

Министерство обороны
© Facebook / Igor Dodon/Facebook
Линия доверия для ветеранов и их семей: Минобороны протягивает руку помощи

В основном звонки поступают от ветеранов и военнослужащих муниципия Кишинев, а также из Оргеевского, Хынчештского, Каушанского, Дубоссарского, Штефан-Водского, Единецкого и других районов Молдовы.

Министр обороны Александр Пынзарь отметил, что во многом проблемы, о которых говорили ветераны, были решены при поддержке ответственных лиц в территориальных военных центрах или военных административных отделениях по всей стране, членов местных органов власти, волонтеров и представителей ассоциации ветеранов.

"С момента запуска этой линии я уже получил более ста запросов, на которые мои коллеги оперативно отреагировали, сумев решить 90% из них в кратчайшие сроки. Напоминаем ветеранам, что они могут связаться с нами в любое время, чтобы сообщить о проблемах, с которыми сталкиваются”, - подчеркнул министр.

Телефонная линия доверия VETERAN начала свою работу в начале апреля для решения проблем ветеранов войн и силовых структур, семей павших военнослужащих, которые нуждаются в особой помощи в период чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии коронавируса.

Нуждающиеся могут звонить по телефонным номерам 022-25-20-65 и 022-25-21-78 с 8.00 до 17.00 (с понедельника по пятницу), или круглосуточно по номеру мобильного телефона 060705138.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1024)

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