Словакия оказала финансовую помощь столице Молдовы для борьбы с COVID-19

Столичный градоначальник поблагодарил посольство Словакии за оказанную поддержку и подчеркнул, что, объединив усилия, можно уменьшить последствия пандемии.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева получила пожертвование в размере 50 тысяч евро от посольства Словацкой Республики в Молдове. Об этом сообщил столичный генпримар (мэр) Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что финансовая помощь будет направлена на приобретение необходимого медицинского снаряжения для пяти муниципальных больниц, где борются с коронавирусом. Планируется закупка защитных костюмов, ларингоскопа и инфузионных насосов для шприцов, необходимых для обеспечения качественной работы медицинских учреждений.

"Выражаю признательность народу Словакии за поддержку и сотрудничество. В этот кризисный период очень важно оказывать помощь врачам", - отметил Чебан.

Примар отметил, что, объединив усилия, можно уменьшить последствия пандемии и предотвратить распространение коронавируса среди медицинского персонала.

По словам градоначальника, представители примэрии постоянно поддерживают связь с врачами, знают ситуацию и делают все возможное, чтобы снизить риск заражения. Чебан заявил, что забота о молдавских медиках, а также создание хороших условий для пациентов имеет первостепенное значение.

Коронавирус в Молдове

В Молдове подтверждено свыше тысячи случаев инфицирования COVID-19 среди работников системы здравоохранения. Вирус выявили у 267 врачей, 396 медсестер, 61 фельдшера, 1 парамедика, 17 фармацевтов, 356 сотрудников вспомогательного персонала.

К настоящему моменту в стране зарегистрировано 9 летальных исходов среди медработников, у которых подтвердился коронавирус нового типа.

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