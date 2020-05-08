Когда в Приднестровье внедрят новые меры по смягчению карантина

На заседании Оперативного штаба по противодействию распространения вируса обсудили время и условия введения послаблений.

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая – Sputnik. На заседании Оперативного штаба в Приднестровье решено с 12 мая приступить ко второму этапу смягчения карантинных ограничений, введенных в регионе в связи с распространением коронавируса.

Участники сошлись во мнении, что со следующей недели допустимо вернуть к трудовой жизни некоторые типы магазинов, а также позволить гражданам свободно передвигаться по региону на личных автомобилях. При этом в силе остается принцип безопасности, который вложен в призыв "Оставайтесь дома!", контакты по-прежнему должны быть минимизированы.

"Смягчение ограничительных мер видится Оперштабу возможным в связи с отсутствием негативной динамики в уровне заболеваемости COVID-19", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Обязательные условия для магазинов

После майских праздников для посетителей откроются отдельно стоящие торговые организации, реализующие непродовольственную продукцию.

Обязательным условием работы этих магазинов является постоянное использование защитных средств (масок и перчаток) обслуживающим персоналом, систематическая обработка помещений, мебели, инвентаря и оборудования дезинфицирующими средствами, наличие антисептиков в свободном доступе для посетителей.

Еще одним важным условием является контролируемый вход клиентов. Они должны быть в защитных масках, количество одновременно находящихся в помещении человек – исходя из площади и карантинных норм.

В случае выявления нарушений, деятельность объекта может быть официально приостановлена на срок до семи дней.

Условия для передвижения

С будущего вторника приднестровцы также смогут передвигаться по региону на личном транспорте без уведомления и получения на то разрешения. Главное условие – в автомобиле могут находиться лишь близкие родственники, члены семьи или совместно проживающие граждане.

Дальнейшие этапы послабления зависят от развития ситуации. Как прежде писал Sputnik, если ситуация ухудшится, то возможно возвращение жестких мер карантина.

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