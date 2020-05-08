Как в Приднестровье думают организовать сдачу экзаменов и прием абитуриентов

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая – Sputnik. В Приднестровье рассматривают различные варианты сдачи экзаменов и открытия приемной кампании в высшие и среднеспециальные учебные учреждения.
Выпускные или без них
Выпускные экзамены и защиту дипломных проектов предлагается провести онлайн, возможно, в форме дистанционного собеседования. Альтернативный вариант – оценка по успеваемости.
"Взять за основу итоговые оценки, выставленные по результатам текущей успеваемости, (вместо проведения экзаменационных испытаний) целесообразным видится и в случае со студентами невыпускных курсов", - отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Время вступительных
Рассматривают также два возможных периода сдачи экзаменов в высшие и среднеспециальные учреждения и для поступающих. Традиционный, когда базу данных об абитуриентах начинают формировать с 15 июня, и "карантинный" – стартующий 12 июля.
На выбор
Предлагается также дифференцировать подход и к приемным кампаниям. Заявления абитуриентов предложено принимать дистанционно в электронной форме, вступительные экзамены по непрофильным предметам отменить, при отсутствии конкурса проводить зачисление в учебное заведение на основании итоговых школьных оценок, при наличии такового, а также в случае поступления на платное обучение – экзаменовать дистанционно и в упрощенном порядке, опираясь, в том числе, на оценки в аттестате о среднем образовании.
Работа над методическими рекомендациями продолжается. В ближайшее время соберется Совет ректоров. Окончательный вариант нормативно-правового документа должен быть представлен до 20 мая.
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