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Образование

Как в Приднестровье думают организовать сдачу экзаменов и прием абитуриентов

© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200508/30170808/kak-v-pridnestrove-dumayut-organizovat-sdachu-ekzamenov-i-priem-abiturientov.html

На рассмотрении много вариантов, причем в некоторых случаях предлагается принять решение каждому вузу и среднеспециальному учреждению отдельно.

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая – Sputnik. В Приднестровье рассматривают различные варианты сдачи экзаменов и открытия приемной кампании в высшие и среднеспециальные учебные учреждения.

Выпускные или без них

Выпускные экзамены и защиту дипломных проектов предлагается провести онлайн, возможно, в форме дистанционного собеседования. Альтернативный вариант – оценка по успеваемости.

"Взять за основу итоговые оценки, выставленные по результатам текущей успеваемости, (вместо проведения экзаменационных испытаний) целесообразным видится и в случае со студентами невыпускных курсов", - отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Время вступительных

Рассматривают также два возможных периода сдачи экзаменов в высшие и среднеспециальные учреждения и для поступающих. Традиционный, когда базу данных об абитуриентах начинают формировать с 15 июня, и "карантинный" – стартующий 12 июля.

На выбор

Ноутбук
Фото: pixabay.com
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Руководители вузов на данный момент работают над механизмом сдачи абитуриентами вступительных, а студентами промежуточных и выпускных экзаменов. Концептуальное предложение этих наработок таково: утверждается несколько экзаменационных форм, из которых каждое образовательное заведение выбирает наиболее приемлемую, исходя из специфики и степени технической оснащенности учебного заведения.

Предлагается также дифференцировать подход и к приемным кампаниям. Заявления абитуриентов предложено принимать дистанционно в электронной форме, вступительные экзамены по непрофильным предметам отменить, при отсутствии конкурса проводить зачисление в учебное заведение на основании итоговых школьных оценок, при наличии такового, а также в случае поступления на платное обучение – экзаменовать дистанционно и в упрощенном порядке, опираясь, в том числе, на оценки в аттестате о среднем образовании.

Работа над методическими рекомендациями продолжается. В ближайшее время соберется Совет ректоров. Окончательный вариант нормативно-правового документа должен быть представлен до 20 мая.

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Теги:
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