Штраф до 200 тысяч леев грозит двоим полицейским в одном из районов Молдовы

Сотрудники полиции предположительно вымогательским путем получили деньги за то, чтобы не привлекать к административной ответственности возможного нарушителя.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния в отношении двоих сотрудников Инспектората полиции Дрокии передано в суд, сообщили в Службе внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД Молдовы.

Сотрудники полиции предположительно вымогательским путем получили две тысячи леев за то, чтобы не привлекать к административной ответственности возможного нарушителя.

По данному факту возбуждено дело по статье 326 Уголовного кодекса Молдовы "Извлечение выгоды из влияния", предусматривающей до шести лет тюрьмы или штраф до 200 тысяч леев.

"В то же время следственные органы выявили ряд незаконных действий, которые также, возможно, совершили те же сотрудники", - отметили в ведомстве.

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