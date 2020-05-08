Минздрав: число новых случаев COVID-19 в пересчете на неделю падает

Согласно медицинской статистике, наиболее высокий уровень заболеваемости в пересчете на сто тысяч человек зарегистрирован в Штефан-Водском районе.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Впервые с тех пор, как Молдова столкнулась с эпидемией COVID-19, статистика показывает увеличение числа новых выздоровевших и снижение числа новых погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Об этом заявили представители министерства здравоохранения, труда и социальной защиты в пятницу на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в Молдове.

На восемнадцатой неделе эпидемии зарегистрировано снижение на 24% числа новых заболевших по сравнению с шестнадцатой неделей, заявил представитель Минздрава. По его словам, это первое снижение в пересчете на неделю.

Однако снижение числа новых случаев COVID-19 за неделю не означает, что система здравоохранения ослабит контроль над эпидемиологической ситуацией.

"Красный код действует, его никто не отменял. Мы продолжаем предпринимать ряд мер, некоторые из них будут применяться до 30 июня и до конца этого года. Безусловно, все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране" - заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Молдове

В целом с начала пандемического кризиса в стране было проведено более 28 тысяч тестов, из которых более 23 тысяч человек прошли один тест, а 4 тысячи 606 человек протестированы дважды.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Молдове составляет 132 случая на сто тысяч человек.

Самый высокий уровень зарегистрирован в районах Штефан-Водэ, Дубоссары и Глодяны. При этом, если в Штефан-Водэ показатель составляет 419 случаев на сто тысяч человек, то в Кишиневе — всего 218 на сто тысяч.

Ситуация с COVID-19 на утро пятницы

В среднем инкубационный период COVID-19, по наблюдениям медиков, составляет 5-6 дней.

На сегодняшний день в Молдове выявлены 4 тысячи 605 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Вылечились тысяча 747 пациентов, 249 находятся в тяжелом состоянии, погибли от осложнений на фоне инфекции 145 человек.

Средний возраст умерших составляет 66,2 года, и в более чем 98% случаев у инфицированных людей наблюдалось как минимум одно сопутствующее хроническое заболевание.

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В целом в системе здравоохранения на утро пятницы было зарегистрировано 2 тысячи 713 активных случаев COVID-19.

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