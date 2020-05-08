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Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca

КПП "Паланка-Маяки-Удобное" приостанавливает работу - подробности

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200508/30178315/kpp-palanka-mayakii-udobnoe-priostanavlivaet-rabotu-podrobnosti.html

Таможенная служба рекомендует воспользоваться другими действующими пунктами пропуска на границе Молдовы и Украины.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Украина приостановила деятельность совместного пункта пересечения молдавско-украинской границы "Паланка-Маяки-Удобное". Об этом сообщили в пятницу в Таможенной службе Молдовы.

КПП Скуляны
© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
Некоторые молдавские таможенные КПП скоро будет не узнать - подробности
В ведомстве порекомендовали всем, кто планировал выехать или въехать на территорию Молдовы, воспользоваться действующими пунктами пропуска для трансграничного движения: "Тудора-Староказачье", "Джурджулешты-Рени" и "Атаки-Могилев-Подольский".

В то же время Таможенная служба призывает граждан отложить несрочные поездки и соблюдать ограничительные меры, введенные властями для предотвращения распространения пандемии COVID-19.

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