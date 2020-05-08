COVID-19 в Молдове: число выздоровевших превысило 1,8 тысяч человек

В молдавском Минздраве представили обновленные данные по ситуации заболеваемостью коронавирусной инфекцией - выросло число выздоровевших и количество летальных исходов.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. За сутки из больниц выписаны еще 79 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Таким образом, общее число выздоровевших достигло тысячи 826 человек, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Вместе с тем от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались еще пятеро пациентов:

- 68-летний мужчина из Яловенского района, госпитализированный в Республиканскую клиническую больницу. Сопутствующие заболевания: сахарный диабет II типа, стенокардия;

- 71-летняя женщина из города Бельцы, госпитализированная в Республиканскую клиническую больницу. Сопутствующие заболевания: гипертония III степени, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца;

- 59-летняя женщина из Кишинева, переведенная из больницы Святой Троицы в Институт неотложной медицины. Сопутствующие заболевания: сахарный диабет II типа, гипертония II-III степени, дыхательная недостаточность, стенокардия.

- 56-летний мужчина из Бельц, госпитализированный в Бельцкую клиническую больницу. Сопутствующие заболевания: гипертония III группы, ожирение III степени.

- 71-летний мужчина из Кагула, госпитализированный в Кагульскую районную больницу. Сопутствующие заболевания: гипертония II-III степени, дыхательная недостаточность, гипертоническая кардиомиопатия.

Таким образом, число летальных исходов достигло 150.

За последние 24 часа в центр COVID-19 госпитализированы 58 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Состояние здоровья инфицированных: 255 - в тяжелом состоянии (29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 415 - средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день в Молдове подтверждено 4 тысячи 605 случаев инфицирования COVID-19, из которых 574 - в Приднестровье.

Также подтверждено тысяча 126 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: 274 врача, 408 медсестер, 62 фельдшера, 1 парамедик, 17 фармацевтов, 364 сотрудника из вспомогательного персонала.

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