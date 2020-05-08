Додон рассказал, возобновит ли Молдова регулярное авиасообщение после 15 мая

В пятницу, 15 мая, истекает срок чрезвычайного положения, которое было объявлено в республике из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Власти заявляют, что, скорее всего, этот режим продлевать не будут.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. После 15 мая Молдова может возобновить авиаперелеты только в те страны, где тоже сняли ограничения. Об этом сообщил глава республики Игорь Додон в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

"Думаю, скорее всего, после 15 мая не будет продлено чрезвычайное положение. Вместе с окончанием ЧП, конечно, будут сняты некоторые ограничения. Мы сегодня обсудили с господином премьером, на каких этапах и как именно снимать их для рынков, торговых точек, которые продают непродовольственные товары", - сказал Додон.

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По его словам, "в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по снятию ограничений для некоторых видов деятельности".

"Что касается авиаперелетов, то они смогут возобновиться только в те страны, где тоже сняли ограничения. Какой смысл снимать ограничения на авиарейсы в Молдову и из республики, к примеру, с Италией, если там они еще действуют", - подчеркнул Додон.

По его словам, если Турция, которая хочет открыть авиарейсы в конце мая – начале июня, сделает это, то Молдова возобновит регулярные перелеты с Турцией. Президент отметил, что если так поступят и другие страны, то Кишинев будет действовать по аналогичной процедуре.

"Поэтому если снимаются ограничения в той или иной стране, то мы либерализуем авиарейсы, если нет, то сохранятся ограничения с государством "Х" и будут организовываться чартеры для граждан Молдовы, которым нужно летать туда и обратно", - пояснил глава республики.

Президент обратил внимание на то, что поступает довольно много запросов со стороны сограждан, которые хотят вылететь из Молдовы и просят чартеры в Италию, Германию и другие страны.

"Полная либерализация может произойти только тогда, когда во всех соответствующих странах будут сняты ограничения. Поэтому, скорее всего, после 15 мая со странами, где были отменены ограничения, снимем и мы для осуществления регулярных рейсов", - подчеркнул президент.

В качестве примера он привел Республику Беларусь, которая не вводила никаких подобных запретов. "Поэтому после 15 мая возобновим авиасообщение с этой страной. Турция, если откроет, то и с ними возобновим. Вернем и рейсы с европейскими странами, где ограничения сняты", - сказал Додон.

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения. В течение этого периода организовываются чартерные рейсы для доставки граждан Молдовы, находящихся за границей, домой.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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