Додон рассказал, возобновит ли Молдова регулярное авиасообщение после 15 мая

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. После 15 мая Молдова может возобновить авиаперелеты только в те страны, где тоже сняли ограничения. Об этом сообщил глава республики Игорь Додон в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".
"Думаю, скорее всего, после 15 мая не будет продлено чрезвычайное положение. Вместе с окончанием ЧП, конечно, будут сняты некоторые ограничения. Мы сегодня обсудили с господином премьером, на каких этапах и как именно снимать их для рынков, торговых точек, которые продают непродовольственные товары", - сказал Додон.
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По его словам, "в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по снятию ограничений для некоторых видов деятельности".
"Что касается авиаперелетов, то они смогут возобновиться только в те страны, где тоже сняли ограничения. Какой смысл снимать ограничения на авиарейсы в Молдову и из республики, к примеру, с Италией, если там они еще действуют", - подчеркнул Додон.
"Поэтому если снимаются ограничения в той или иной стране, то мы либерализуем авиарейсы, если нет, то сохранятся ограничения с государством "Х" и будут организовываться чартеры для граждан Молдовы, которым нужно летать туда и обратно", - пояснил глава республики.
Президент обратил внимание на то, что поступает довольно много запросов со стороны сограждан, которые хотят вылететь из Молдовы и просят чартеры в Италию, Германию и другие страны.
"Полная либерализация может произойти только тогда, когда во всех соответствующих странах будут сняты ограничения. Поэтому, скорее всего, после 15 мая со странами, где были отменены ограничения, снимем и мы для осуществления регулярных рейсов", - подчеркнул президент.
С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения. В течение этого периода организовываются чартерные рейсы для доставки граждан Молдовы, находящихся за границей, домой.
В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.
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