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Объявлены два дополнительных рейса для возвращения граждан Молдовы из России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200508/30180234/obyavleny-dva-dopolnitelnykh-dlya-vozvrascheniya-grazhdan-moldovy-iz-rossii.html

Перелеты, запланированные в ближайшее время, осуществит авиакомпания Air Moldova, отобранная в результате конкурса.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Орган гражданской авиации объявил о двух дополнительных чартерных рейсах Москва - Кишинев. Первый перелет запланирован на 10 мая, второй - на 17 мая. Ведомство уточняет, что их осуществит авиакомпания Air Moldova, отобранная в результате конкурса. Стоимость билета составляет 102 евро.

Чартерные рейсы 10, 17 мая
Дополнительные чартерные рейсы Москва - Кишинев на 10 и 17 мая.

Власти призывают граждан возвращаться на родину только утвержденными рейсами и получать информацию о чартерах только из официальных источников, в частности, на веб-странице Органа гражданской авиации, посольства или консульства Республики Молдова в конкретной стране.

В соответствии с процедурой, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, билеты на эти рейсы могут приобрести только граждане Молдовы, заполнившие анкеты и предварительно зарегистрированные в листах ожидания дипломатических представительств или консульских учреждений.

В списки пассажиров первыми включают студентов, лиц, проходящих лечение, а также граждан, находящихся в сложной ситуации.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1030)

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