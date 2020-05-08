COVID-19: Россия пришла на помощь Молдове в самый трудный момент

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В конце марта, когда число заболевших COVID-19 в Молдове росло день ото дня, в системе здравоохранения страны обозначилась перспектива нехватки реагентов для выявления коронавирусной инфекции. Но уже 27 марта из России подоспела гуманитарная помощь — 10 тысяч экспресс-тестов.

Десять тысяч тестов на коронавирус — в помощь молдавским врачам

"Вы знаете, что наша цивилизация столкнулась с колоссальным вызовом, коронавирусной эпидемией, которая поразила свыше 180 стран. К сожалению, это коснулось и наших стран тоже. И в этой ситуации руководство Российской Федерации приняло решение оказать помощь братскому и дружественному молдавскому народу, - сказал во время передачи гуманитарной помощи руководству минздрава РМ посол России в Молдове Олег Васнецов.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, встречавшая груз в аэропорту, в свою очередь, поблагодарила Россию за оказанную помощь.

"Хочу от имени молдавского народа выразить благодарность российскому народу за помощь, оказанную именно в этот момент и именно в такой форме. Эти тесты чрезвычайно необходимы для предотвращения распространения инфекции и позволят значительно снизить риски, с которыми мы сегодня сталкиваемся", — сказала Думбрэвяну.

Экспресс-тесты оперативно поступили и на левый берег Днестра — уже 5 апреля приднестровские медики получили 5 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции.

"Ан-124" в аэропорту Кишинева — беспрецедентная воздушная операция

Масштаб помощи, которую оказывала Молдове в период борьбы с коронавирусом Россия, также не избежавшая эпидемии, нарастал с каждым днем. Москва и Кишинев находились на прямой связи — ежедневно велась напряженная подготовка, решались организационные вопросы помощи по транспортировке медицинских грузов в Молдову.

Сложнейшая международная логистическая задача по доставке необходимого медицинского снаряжения и оборудования в Молдову была блестяще решена российскими специалистами — 19 апреля в аэропорту Кишинева приземлился борт ВКС России — гигант "Ан-124", самый большой в мире серийный грузовой самолет.

На борту самолета в Кишинев из Шанхая был доставлен груз общим весом более 50 тонн — в том числе более 80 тысяч тестов по выявлению коронавируса, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.

"Мы вместе – Китай, Молдова и Россия – сотрудничаем для борьбы с коронавирусом. Я уверен, что мы обязательно все преодолеем, Молдова победит COVID-19", - сказал посол Китая в Молдове Чжан Инхун, встречая груз в кишиневском аэропорту.

Груз был доставлен в Молдову на безвозмездной основе, без всяких предварительных условий и в строго оговоренные с молдавской стороной сроки. Стоимость одного только топлива для такого спецрейса может быть оценена в сумму более 200 тысяч евро. Посол России Олег Васнецов подчеркнул, что экипаж самолета, доставившего груз из Шанхая в Кишинев, осуществил ''беспрецедентно сложный и длинный перелет".

Президент Молдовы высоко оценил помощь, оказанную Молдове: "Большое спасибо России, Китаю и тем нескольким десяткам экономических агентов, которые приняли решение помочь нам в этой ситуации", - заявил глава государства во время встречи груза, прибывшего в аэропорт Кишинева.

Помощь отовсюду — российские друзья поддерживают Молдову

Прямую поддержку регионам Молдовы, в которых сложилась наиболее напряженная ситуация в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией, оказывают и общественные деятели из России. Благодаря российскому предпринимателю, члену генсовета ООО "Деловая Россия" Игорю Чайке в Приднестровье были установлены два многоканальных тестера для выявления COVID-19 вместе с 3000 тестами.

"Ценной является и консультационная помощь. Ее оказывают опытные медики и руководители ряда коронавирусных лечебниц России", — сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский, выразив россиянам благодарность за оказываемую поддержку.

Одну лабораторию намечено разместить в Тирасполе, где больше всего инфицированных в приднестровском регионе, вторая будет установлена в Рыбнице.

А с 10 по 17 мая 2020 года для оказания Кишиневу и Тирасполю консультативной помощи в организации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республику Молдова прибудут специалисты научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора.

Россия, которая сама находится в непростом положении в период пандемического кризиса, подтверждает, что готова и далее оказывать помощь братскому народу Молдовы.

"Российская поддержка в эти непростые времена является для Молдовы весьма востребованной и своевременной", - отметила в конце апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы рассчитываем, что оказываемое содействие поможет Молдове справиться с новой коронавирусной инфекцией и преодолеть все последствия, которые она вызывает".

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