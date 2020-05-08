Молодые волонтеры на телефоне с ветеранами: что они рассказали друг другу

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая – Sputnik. Акции "Позвони ветерану", организованная приднестровскими "Волонтерами Победы", продолжается. Активисты общественного движения "Волонтеры Победы. Приднестровье" обзвонили с поздравлениями более шестидесяти инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий 1941-1945 годов, проживающих в городах и районах региона.
"Ветераны, вы не забыты, молодые приднестровцы знают о ваших ратных делах и помнят о вас, гордятся вами – в этом основной посыл акции "Позвони ветерану. День Победы", – отметил координатор движения Евгений Назаренко.
Рассказы волонтеров о беседах
"Сегодня осталось очень мало ветеранов, которых мы можем лично поблагодарить за подвиг, за голубое небо над головой. Пока память о поколении победителей живет в наших сердцах, не будет забыт подвиг солдат и офицеров, сражавшихся за мир и процветание нашей страны", – считает он.
А как признается активист движения Ольга Такмелова, общение с ветеранами вызвало у нее наплыв эмоций: хотелось и плакать, и радоваться одновременно.
"Эти люди – герои нашего времени. Я очень благодарна им за все, что они для нас сделали тогда. Пусть они будут здоровы, и чтобы у них было все хорошо", – говорит Ольга.
"Они очень рады, что о них не забыли. Слез невозможно сдержать, и осознаешь, как им было трудно во время войны. Большинству из них за девяносто. Сетуют на здоровье, но крепятся, желают нам долгих лет жизни, чтобы мы не знали, что такое война, голод и страдания", – вторит ей Кристина Милик.
Навести мосты с боевыми товарищами
По словам волонтера Елены Овчаренко, ей особенно запомнился разговор с Дмитрием Никитовичем Спиринчаном. Ему 96 лет.
"Открытый человек, был рад звонку. Мы душевно пообщались. Рассказал анекдот, вместе посмеялись. Надеюсь, что смогу встретиться и поздравить его еще много раз. Все ветераны доброжелательны, не унывают в период пандемии. День Победы будут отмечать дома с родными", – рассказала Елена.
Из поколения Настоящих
Дмитрий Никитович Спиринчсе также благодарил волонтера за ее внимание и участие.
"Вы люди из потомства "Настоящих". Есть еще добрые люди, такие как вы. Спасибо, что вложили душу в ваше поздравление, дали понять, что о нас не забывают. Дай Бог вам всем здоровья, больше чем мне. Спасибо за большое внимание", - поблагодарил ветеран.
Пожелания ветеранов
"Дай Бог вам долгих лет, чтобы вы все жили лучше нас", - от души говорил ветеран из города Рыбница Василий Петрович Пешкун 95 лет.
Слава благодарности волонтерами выразил и ветеран из города Бендеры Иван Николаевич Пономарев. Ему тоже 95 лет.
"Спасибо, столько хороших слов мне наговорили, очень тронут вашими словами", - отметил он.
По словам Ивана Николаевича, он не совершал подвига, а лишь служил Родине.
"Подвиг совершают немногие. Я служил офицером, много всего было, много кем был: от курсанта военно-морского флота до полковника. Служил от Балтики до Севера, на Дальнем Востоке… Спасибо за поздравления и вас с праздником! Будьте здоровы!", - пожелал ветеран.
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