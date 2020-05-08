Молодые волонтеры на телефоне с ветеранами: что они рассказали друг другу

В Приднестровье уже не первый раз проводят акцию "Позвони ветерану". Это общение, похоже, не менее важным, чем личное общение, стало для сидящих по обе стороны трубок.

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая – Sputnik. Акции "Позвони ветерану", организованная приднестровскими "Волонтерами Победы", продолжается. Активисты общественного движения "Волонтеры Победы. Приднестровье" обзвонили с поздравлениями более шестидесяти инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий 1941-1945 годов, проживающих в городах и районах региона.

"Ветераны, вы не забыты, молодые приднестровцы знают о ваших ратных делах и помнят о вас, гордятся вами – в этом основной посыл акции "Позвони ветерану. День Победы", – отметил координатор движения Евгений Назаренко.

Рассказы волонтеров о беседах

По словам одного из волонтеров Дмитрия Прохоренко, Победа над нацизмом имеет огромную историческую ценность для молодежи.

"Сегодня осталось очень мало ветеранов, которых мы можем лично поблагодарить за подвиг, за голубое небо над головой. Пока память о поколении победителей живет в наших сердцах, не будет забыт подвиг солдат и офицеров, сражавшихся за мир и процветание нашей страны", – считает он.

А как признается активист движения Ольга Такмелова, общение с ветеранами вызвало у нее наплыв эмоций: хотелось и плакать, и радоваться одновременно.

"Эти люди – герои нашего времени. Я очень благодарна им за все, что они для нас сделали тогда. Пусть они будут здоровы, и чтобы у них было все хорошо", – говорит Ольга.

"Они очень рады, что о них не забыли. Слез невозможно сдержать, и осознаешь, как им было трудно во время войны. Большинству из них за девяносто. Сетуют на здоровье, но крепятся, желают нам долгих лет жизни, чтобы мы не знали, что такое война, голод и страдания", – вторит ей Кристина Милик.

Навести мосты с боевыми товарищами

Активисты движения не только поздравляли ветеранов с 75-летием Победы, но и интересовались их самочувствием, здоровьем, делами. Спрашивали про их однополчан, живущих в России, чтобы через российские региональные отделения "Волонтеров Победы" разыскать их, и они смогли пообщаться с далекими фронтовыми друзьями по телефону.

По словам волонтера Елены Овчаренко, ей особенно запомнился разговор с Дмитрием Никитовичем Спиринчаном. Ему 96 лет.

"Открытый человек, был рад звонку. Мы душевно пообщались. Рассказал анекдот, вместе посмеялись. Надеюсь, что смогу встретиться и поздравить его еще много раз. Все ветераны доброжелательны, не унывают в период пандемии. День Победы будут отмечать дома с родными", – рассказала Елена.

Из поколения Настоящих

Дмитрий Никитович Спиринчсе также благодарил волонтера за ее внимание и участие.

"Вы люди из потомства "Настоящих". Есть еще добрые люди, такие как вы. Спасибо, что вложили душу в ваше поздравление, дали понять, что о нас не забывают. Дай Бог вам всем здоровья, больше чем мне. Спасибо за большое внимание", - поблагодарил ветеран.

Пожелания ветеранов

Долгих лет жизни и здоровья своим молодым собеседникам желали и другие ветераны.

"Дай Бог вам долгих лет, чтобы вы все жили лучше нас", - от души говорил ветеран из города Рыбница Василий Петрович Пешкун 95 лет.

Слава благодарности волонтерами выразил и ветеран из города Бендеры Иван Николаевич Пономарев. Ему тоже 95 лет.

"Спасибо, столько хороших слов мне наговорили, очень тронут вашими словами", - отметил он.

По словам Ивана Николаевича, он не совершал подвига, а лишь служил Родине.

"Подвиг совершают немногие. Я служил офицером, много всего было, много кем был: от курсанта военно-морского флота до полковника. Служил от Балтики до Севера, на Дальнем Востоке… Спасибо за поздравления и вас с праздником! Будьте здоровы!", - пожелал ветеран.

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