Гайчук: граждане Молдовы - тоже наследники Великой Победы

В Кишиневе прошла международная вэб-конференция, на тему "Всемирное историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Источники Победы в Войне. Итоги и уроки для современности".

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Деаятое мая – одна из самых чтимых дат в Молдове. Память о Победе нельзя уничтожить. А 75-летие Великой Победы– это уникальная возможность еще раз осмыслить тяжелые уроки страшной войны. Такое мнение высказали участники вэб-конференции "Всемирное историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Источники Победы в Войне. Итоги и уроки для современности".

Жители Молдовы гордятся тем, что их родственники, близкие, прошедшие через ту войну, освободили Европу от нацизма. Об этом сказал в ходе мероприятия экс-министр обороны РМ, бригадный генерал Виктор Гайчук.

Он добавил, что и президент страны, и парламентское большинство сегодня едино в оценке одного из важнейших событий XX века и человеческой истории в целом.

"Мы, жители современной Молдовы, гордимся тем, что наши соотечественники были в составе Красной Армии Советского союза, которая отстояла свободу и независимость Родины и освободила Европу от фашизма. Около четырехсот тысяч уроженцев Молдовы воевало в Красной Армии и в партизанских отрядах против фашистских агрессоров", - отметил Гайчук.

Он выразил сожаление, что в наши дни все жестче становятся попытки переписать историю, создаются фейки.

"К сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать тот факт, что Великая Отечественная война не закончилась в мае 1945 года. Она продолжается до сих пор. Это война за сердца, умы и души наших детей, за священную память в Великой Победе. Именно на историю Великой Отечественной войны вылиты потоки грязи и лжи", - сказал Гайчук.

В своем приветственном выступлении к участникам конференции российский сенатор Алексей Кондратьев поблагодарил за мужество всех, кто сохраняет память об общей Великой Победе.

"Мы, россияне, остаемся верными своему братскому, союзническому народу Республики Молдова. Мы, как достойные потомки своих отцов и дедов, участников Великой Отечественной, обязаны помнить, что, отдав самое дорогое, что есть у человека, - свою жизнь, они думали, прежде всего о нас. Мы должны сегодня защитить их честь от фальсификаций и лжи", - сказал сенатор.

"Передавая всем коллегам, которые собрались в аудитории, от имени председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Ивановны Матвиенко, своих коллег сенаторов, от всех людей, которые гордятся Великой Победой, нашей общей победой – одной на всех, вот этот братский привет для наших молдавских братьев и сестер, я хочу с особой теплотой передать всем, огромную человеческую благодарность за то, что вы сохранили то, что уже 30 лет пытаются сломать в наших сердцах – но это не ломается. Вы настоящие, не сломленные временем, конъюнктурой, политическими ветрами люди", - подчеркнул Алексей Кондратьев.

В свою очередь, принявший участие в конференции руководитель "Россотрудничества" Михаил Давыдов отметил, что победа в ВОВ – общее достояние всех народов не только СНГ, но и антигитлеровской коалиции.

"Мы все наследники тех, кто внесли решающий вклад в освобождение Европы и мира от фашизма. Сохранили мир на этой земле. Наследие войны является мощным духовно-нравственным ресурсом для современного общества и государства".

"Безусловно, 75-летие – это уникальная возможность еще раз осмыслить тяжелые уроки той войны, совместными усилиями дать жесткий отпор попыткам фальсифицировать и пересмотреть ее итоги", - сказал Давыдов.

В ходе конференции выступили известные историки, среди которых Олег Колобов, Сергей Назария, Виктор Степанюк, Борис Шаповалов, Сергей Рыбаков, Вадим Бабилунга и другие. Также прозвучали приветственные слова участникам конференции от президента РМ Игоря Додона, посола России в РМ Олега Васнецова.

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