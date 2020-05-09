В День Победы руководители Молдовы возложили цветы к мемориалу "Вечность"

Президент страны Игорь Додон заявил, что молдавский народ всегда будет помнить о героическом подвиге борцов с нацизмом.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Президент РМ Игорь Додон вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику возложили цветы к мемориалу "Вечность" в честь Дня Победы.

"Сегодня очень важный день для всех граждан РМ и всего человечества — 75 лет Великой Победы. В этой войне участвовали более 400 тысяч уроженцев Молдовы, и мы всегда будем помнить о их героическом подвиге. Хочу пожелать здоровья тем ветеранам, кто сегодня рядом с нами, выразить восхищение их мужеством и героизмом, которые были проявлены в годы войны", — сказал журналистам Игорь Додон.

Глава государства отметил, что к сожалению, в этом году из-за эпидемиологической обстановки пришлось отказаться от традиционных массовых мероприятий, который много лет проводятся в Кишиневе в День Победы.

Спикер парламента РМ Зинаида Гречаная заявила, что чрезвычайно важно бережно хранить память о тех, кто подарил народам Великую Победу.

"Глубочайшая признательность и вечная память всем тем, кто пал в бою или в мирное время, низкий поклон и долгих лет – ветеранам, ныне живущим! Я глубоко тронута тем, что и наш народ, в том числе молодежь, хранит историческую память, чествует героев Великой Отечественной Войны, празднует День Победы, пусть и в тех особых условиях, в которых мы все оказались в этом году", – заявила Гречаная.

Премьер-министр Ион Кику подчеркнул, выступая перед журналистами, что сохранение памяти о павших в Великой Отечественной войне необходимо для страны и для народа.

"Мы, живущие сегодня, должны хранить память о подвиге тех, кто подарил нам мирную жизнь, саму возможность жить под этим солнцем. Победа обошлась очень дорогой ценой, унесла десятки миллионов жизней, и мы никогда не забудем о героизме наших предков", - сказал премьер.

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