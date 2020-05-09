Президент Молдовы подчеркнул, что День Победы - это праздник, который принадлежит и нашей стране, и нашему многонациональному народу.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Президент РМ Игорь Додон поздравил народ Молдовы с 75-летием Великой Победы.

"Дорогие соотечественники, уважаемые ветераны, примите искренние поздравления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Победа 1945 года имеет огромное значение для всего мира, и особенно для народов бывшего Советского Союза, которые ценой миллионов жизней, благодаря высочайшей воле и патриотизму внесли основной вклад в свержение нацистской диктатуры в Европе", - говорится в поздравительном послании главы молдавского государства.

Игорь Додон отметил, что Великая Победа – это событие особой значимости для политики мира и международного сотрудничества, что показала антигитлеровская коалиция, созданная силами СССР, США, Великобритании и других стран.

"9 мая – праздник Победы, принадлежащей, в том числе, Молдове и молдаванам", - подчеркнул Додон.

Он напомнил, что более 400 тысяч выходцев из Молдовы воевали с фашистскими захватчиками в рядах Красной Армии, Движения Сопротивления, в партизанских отрядах, в подполье, а более 100 тысяч молдавских воинов погибли в боях за независимость Родины и освобождение европейских народов от ужасов фашизма.

"Дорогие ветераны! Примите слова глубокого уважения и самые теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия и силы духа. Для всего народа Республики Молдова вы – живой символ героизма и преданности Родине. Поздравляю также с этим большим праздником вдов и родных участников и павших в войне", - сказал президент Молдовы.

Утром Игорь Додон вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику возложил цветы на мемориале "Вечность" в честь Дня Победы.

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