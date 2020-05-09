Владимир Путин поздравил Игоря Додона с 75-летием Великой Победы

Российский лидер выразил уверенность, что общая память о подвиге воинов, сокрушивших нацизм, будет способствовать конструктивному развитию российско-молдавских отношений.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputhik. Президент России Владимир Путин направил в адрес президента Молдовы Игоря Додона поздравительное послание по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"И в России и в Молдове свято чтут героев-фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неимоверных жертв и лишений сокрушили нацизм. Рассчитываю, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию российско-молдавских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействию в противостоянии таким вызовам современности, как эпидемия коронавируса", - говорится в послании российского лидера.

Владимир Путин обратился к Игорю Додону с просьбой передать всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Республике Молдова, искренние пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

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