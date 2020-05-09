Ветеран Великой Отечественной Федор Жолнерович награжден Орденом Республики

Высокую государственную награду фронтовику, который живет в городе Крикова, вручил президент Молдовы Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В День Победы президент Молдовы Игорь Додон наградил Орденом Республики ветерана Великой Отечественной войны Федора Васильевича Жолнеровича.

Глава государства лично вручил орден фронтовику, которому в этом году исполнилось 96 лет. Ветеран живет в городе Крикова, в годы войны он принимал участие в боях за освобождение Прибалтики, был награждён Орденом Красной звезды.

"В знак высокой оценки особых заслуг перед государством вручил Фёдору Васильевичу высшую награду нашей страны – Орден Республики. Поздравил с Днём Победы, пожелал здоровья и мирного неба", - написал президент Молдовы в Facebook.

Ранее президентским указом Ордена Республики были удостоены ветераны Великой Отечественной, проживающие в разных населенных пунктах Молдовы. Всем им глава государства вручал награды лично.

По случаю Дня Победы Игорь Додон и примар Крикова Валентин Гуцан возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, расположенный в центре города.

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