В день 75-летия Великой Победы звезды молдавской эстрады спели "Смуглянку"

В Молдове состоялась премьера коллективного музыкального проекта, приуроченного к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Еще одним творческим проектом, приуроченным к 75-летию Великой Победы, пополнилась коллекция песен времен Великой Отечественной войны, которые исполняют современные популярные артисты.

Представительство Россотрудничества в Молдове, студия "Marumojet ent" и звезды молдавской эстрады записали музыкальный видеоролик с легендарной песней "Смуглянка", ставшей символом памяти об уроженцах Молдовы, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной.

Премьера видеоролика состоялась 9 мая 2020 года, в День Победы. "Смуглянку" исполнили Наталья Гордиенко, Лилия Шоломей, Ирина Ковальская ("Irina Kovalsky & Serghei - LUME"), Ксения Никора ("Nikorason'g"), Иван Акулов, Миша Цуркан, Дима Железогло, Виктория Войтович, а также группы DoReDoS и Sunstroke Project.

Представительство Россотрудничества, представляя новую версию "Смуглянки", поздравило жителей Молдовы с 75-й годовщиной Великой Победы.

"Мир всегда будет помнить истинных победителей! Их подвиг будет вечно жить в наших сердцах и сердцах грядущих поколений, их отвага и мужество – наши ориентиры и пример для подражания. Желаем всем здоровья, счастья, мира и процветания!" - говорится в поздравлении на странице представительства Россотрудничества в РМ в социальной сети Facebook.



Песня "Смуглянка" была написана композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году как часть большого музыкального произведения, посвященного героям Гражданской войны. Песня "Смуглянка" была написана композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году как часть большого музыкального произведения, посвященного героям Гражданской войны.

В годы Великой Отечественной песня получила "второе дыхание" и впервые после долгого перерыва была исполнена в 1944 году Краснознамённым ансамблем А. В. Александрова. Концерт транслировался по радио и "Смуглянка" мгновенно приобрела популярность на фронте. Скоро песня стала восприниматься как народная.

После войны "Смуглянка" обрела славу, когда песня прозвучала в фильме "В бой идут одни старики" (1973), ставшем классикой советского кинематографа. В 1975 году песня в исполнении сербского певца Мики Евремовича и Софии Ротару стала лауреатом фестиваля "Песня-75".

"Смуглянка" в разных аранжировках входила в репертуар таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага, группы "Zdob şi Zdub".

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