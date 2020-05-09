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Ветераны Великой Отечественной на параде 9 мая в Минске

В Минске состоялся парад в честь юбилея Великой Победы

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200509/30195535/v-minske-sostoyalsya-parad-v-chest-yubileya-velikoy-pobedy.html

В военном параде, который прошел в столице Белоруссии, приняли участие три тысячи военнослужащих, более 150 единиц техники, а также 36 самолетов и вертолетов.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. В столице Белоруссии состоялся военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны. Несмотря на пандемию коронавируса, в Минске решили не отказываться от массовых мероприятий.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Игорь Додон поздравил народ Молдовы с 75-летием Великой Победы

В то же время из-за эпидемической обстановки в других городах страны решено провести массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, в ограниченном масштабе по сравнению с прошлыми годами. 

Парад стартовал в 11.00 по местному времени у обелиска "Минск – город-герой". В параде, состоявшемся под лозунгом "Беларусь помнит" участвовали три тысячи военнослужащих и более 150 единиц техники, а также 36 самолетов и вертолетов.

Выступая перед началом парада, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул, что Победа была обретена благодаря подвигу многих народов.

"Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев – всех жителей Советского Союза, бойцов движения сопротивления Европы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их мужество отвага и готовность умереть за родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их саттелитов", - сказал Лукашенко.

Сегодня, по словам Лукашенко, мир игнорирует уроки прошлого.

"Чем дальше мы отдаляемся от событий Великой Отечественной войны, тем агрессивней и опасней он становится, - отметил белорусский лидер. - И на этом фоне возрождаются идеи нацизма. Их новый след — разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны", - заявил белорусский президент.

Вечером в центре Минска стартует концерт "Во славу общей Победы", который будет транслироваться по телевидению и в интернете для тех, кто из-за эпидемической ситуации остается дома. Завершится День Победы традиционным фейерверком.

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