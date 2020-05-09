COVID-19: Минздрав опубликовал обновленные данные по Молдове

Количество пациентов, которые выздоровели и были выписаны из больниц, приблизилось к двум тысячам человек.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. За последние сутки из больниц Молдовы были выписаны 99 человек, переболевших COVID-19. Таким образом, общее число выздоровевших составило 1925 человек.

Вместе с тем, было зарегистрировано еще семь погибших в результате осложнений на фоне коронавирусной инфекции — четверо мужчин в возрасте от 71 до 80 лет и три женщины в возрасте от 61 до 70 лет. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания. Число погибших выросло до 159 человек.

Общее число пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в Молдове достигло 4 тысяч 728 человек, из которых 586 — в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 257 человек, из которых (21 подключен к аппаратам ИВЛ), 482 - в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии.

Также подтверждены 1150 случаев инфицирования медицинских работников, из которых 276 - врачи, 415 - медсестры, 63- фельдшеры, 1 парамедик, 17 фармацевтов и 378 сотрудников вспомогательного персонала.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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