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Руководство Гагаузии возложило венки и цветы к Мемориалу воинской славы в Комрате.

Руководство Гагаузии возложило цветы к Мемориалу воинской славы в Комрате

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (201)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200509/30196397/Rukovodstvo-Gagauzii-vozlozhilo-tsvety-k-Memorialu-voinskoy-slavy-v-Komrate.html

В торжественной церемонии в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне участвовали первые лица автономии, депутаты Народного собрания и жители города.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В столице Гагаузии состоялось возложение цветов к Мемориалу воинской славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие башкан автономии Ирина Влах, члены Исполкома, депутаты Народного собрания Гагаузии, жители Комрата.

Ирина Влах поздравила соотечественников с праздником, подчеркнув важность этой даты для жителей автономии.

"Мы будем помнить об этом подвиге всегда, рассказывать о войне своим детям и делать все, чтобы на нашей земле был мир и покой", - сказала глава Гагаузии

В соответствии с распоряжением Комиссии по чрезвычайной ситуации Гагаузии 9 мая разрешено возложение цветов к памятникам и мемориалам при соблюдении карантинных мер.

Жители автономии могут приходить на возложение группами из трех человек при соблюдении социальной дистанции. От массовых мероприятий по случаю Дня Победы в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году решено отказаться.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (201)

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Теги:
Гагаузия, День Победы


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