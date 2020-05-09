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Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020

В Шерпенах торжественно перезахоронены 45 воинов Красной армии

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200509/30197272/na-sherpenskom-platsdarme-torzhestvenno-perezakhoronili-45-voinov-krasnoy-armii.html

Память о погибших на молдавской земле героях, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, будет вечно хранить величественный мемориал на месте тяжелых боев в 1944 году.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. На мемориальном комплексе "Шерпенский пладцарм" в Новоаненском раойне Республики Молдова в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 45 воинов Красной армии, погибших в 1944 году при освобождении Молдавии.

В мероприятии принял участие президент Молдовы Игорь Додон.

Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
© Photo : Miroslav Rotari.
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм".

Останки воинов были обнаружены в ходе поисковых работ организаций "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" на местах былых сражений. "Имена солдат, к сожалению, установить не удалось, но нам доподлинно известно, что они отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над головой. Отдал дань памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, призвал сограждан помнить о беспримерных подвигах наших предков", - написал глава государства в Facebook.

Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
© Photo : Miroslav Rotari.
Президент РМ возложил венок к могилам павших героев.

Мемориальную процессию сопровождал почетный караул военнослужащих Национальной армии Молдовы. У центральной стелы архитектурного комплекса "Шерпенский пладцарм" состоялось возложение цветов и венков, после чего была отслужена панихида по павшим воинам.

Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
© Photo : Miroslav Rotari.
Воины Красной армии похоронены на Шерпенском плацдарме.

Бойцы Красной армии были похоронены на территории мемориала, под государственным флагом Республики Молдова и воинским знаменем одной из частей Красной армии, участвовавших в освобождении Молдавии во время Великой Отечественной войны.

Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
© Photo : Miroslav Rotari.
Оружейный салют в честь павших воинов.

Оказав последние почести героям, солдаты Национальной армии дали в честь павших оружейный салют.

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