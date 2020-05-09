Парашютисты развернули в небе над Кишиневом Знамя Победы

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войны в столице Молдовы состоялась зрелищная авиационно-парашютная акция.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В небе над столицей Молдовы 9 мая парашютисты совершили серию прыжков, развернув пятнадцатиметровое Знамя Победы. Зрелищная акция под названием "Спасибо за мирное небо" была проведена в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Osmatesco Акция "Спасибо за мирное небо"

Прыжок совершили профессиональные парашютисты с самолета Ан-2, который поднялся над Кишиневом.

"Это довольно сложный прыжок — "в город", на пограничную территорию. Каждый парашютист совершает прыжок с копией Знамени Победы в руках, одна из копий - большая, размером в 15 метров", - рассказал организатор акции, председатель общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев в эфире одного из национальных телеканалов.

© Sputnik / Osmatesco Акция "Спасибо за мирное небо"

По словам организаторов, все санитарные предосторожности были соблюдены.

© Sputnik / Osmatesco Акция "Спасибо за мирное небо"

Прыжки были осуществлены с разных высот, от полутора до трех тысяч метров, с продолжительным свободным падением. Несмотря на нестабильную погоду в Молдове, метеоусловия в День Победы способствовали проведению мероприятия.

Фото предоставлено организаторами акции "Спасибо за мирное небо" Игорь Тулянцев

Флаг, ставший Знаменем Победы, 30 апреля 1945 года советские воины водрузили над Рейхстагом в Берлине. Знамя несла группа из трех бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым. При прорыве к верхним этажам здания он был смертельно ранен. Но сержант Егоров и младший сержант Кантария, которых прикрывали их однополчане, смогли поднять на крыше здания знамя, ставшее символом Победы в Великой Отечественной войне.

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