Более 500 автомобилей в Кишиневе вышли на пробег в честь 75-летия Победы

В столице Молдовы прошла традиционная акция автомобилистов, которая ежегодно организуется в честь Дня Победы.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В столице Молдовы состоялся автопробег, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Колонна автомобилей и мотоциклов, украшенная копиями Знамени Победы, и флагами расцветки георгиевских лент, стартовала утром с площади Великого Национального Собрания перед Домом правительства.

Проехав по центральным улицам столицы, автомобилисты вернулись на площадь.

Проведение акции приветствовал президент Молдовы Игорь Додон, под патронажем которого состоялся автопробег.

"Колонну, двигавшуюся по улицам столицы, приветствовали прохожие, которые 9 мая празднуют День Победы и чтут память десятков миллионов людей, погибших в той страшной войне", - написал глава государства в Facebook.

Акция, приуроченная к Дню Победы, традиционно проводится в Кишиневе каждый год. В пробеге участвуют как современные автомобили, так и раритеты, восстановленные и сохраненные автолюбителями.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova