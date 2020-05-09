В Молдове подтверждены 139 новых случаев заражения COVID-19

Таким образом, общее число подтвержденных лабораторным путем случаев заболевания достигло в Республике Молдова 4 тысяч 867.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. После проведения 1254 первичных и повторных тестов за день в Молдове было подтверждено еще 139 случаев заражения новым коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Во всех случаях речь идет о передаче инфекции внутри страны.

Распределение случаев COVID-19 по административным территориям: Кишинев - 42; Кагул - 8; Бельцы, Унгены - 7; Чадыр-Лунга, Сорока - 6; Единец, Окница, Страшены - 5; Яловены - 4, Новые Анены, Каушаны, Криуляны, Дубоссары, Резина - 3; Басарабяска, Фалешты, Хынчешты, Оргеев - 2, Калараш, Леова, Рышканы, Штефан-Водэ, Теленешты - по одному случаю. В Приднестровье подтверждены еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Среди новых инфицированных и 25 медицинских работников: врачей - 6, медсестер - 14, вспомогательного персонала - 5 человек.

Зарегистрированы еще два летальных исхода - от осложений, вызванных коронавирусной инфекцией, погибли 71-летняя женщина из Приднестровья (сопутствующие заболевания: диабет, гипертония, порок сердца) и 66-летняя женщина из Оргеева (сопутствующие заболевания: хронический гепатит, гипертония III степени).

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova