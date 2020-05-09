Посольство России в Молдове поздравило ветеранов с Днем Победы

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В Молдове стартовала гуманитарная акция Посольства России в РМ, приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники российской дипломатической миссии посетили ветеранов, чтобы лично поздравить их с днем Великой Победы, а также вручить сертификаты на приобретение медикаментов. Акция проходит со строгим соблюдением эпидемиологических норм.

​Инициатива реализуется в дополнение к уже существующей круглогодичной программе посольства России в Молдове по поддержке участников Великой Отечественной войны, которая включает оказание им материальной помощи, обеспечение санаторного отдыха, предоставление медтехники, поездки на торжественные мероприятия по празднованию 9 мая и многое другое.

© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова Посольство РФ в Молдове поздравило ветеранов с Днем Победы

Посольство осуществляет все проекты в тесном взаимодействии с Координационным советом российских соотечественников Республики Молдова, Советом русских общин Приднестровья и Советом ветеранов Республики Молдова, сообщает дипломатическое представительство РФ.

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