09:07 10 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Сотрудники ГИЧС

Спасатели в Кишиневе выручили утят из беды — видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
148 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200510/30197859/spasateli-chisinau-vyruchili-utyat-iz-bedy-video.html

Милосердие по отношению к животным говорит о здоровье общества — сотрудники ГИЧС провели необычную спасательную операцию.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям спасли от смертельной опасности утят, попавших в водосток. О ходе необычной операции по спасению рассказал в социальной сети Facebook пожарный Дмитрий Польщин.

По словам пожарного, утята упали в переток между озер, оказавшись в безвыходной ситуации. Труба водостока была забита мусором и находилась в канаве с полутораметровыми стенами, откуда утята не смогли бы выбраться самостоятельно. Испуганные птенцы забились в залитую водой трубу, где неминуемо погибли бы.

За помощью к спасателям обратился мальчик, заметивший попавших в беду птиц.

"Нам пришлось практически нырять в еще холодную воду, оставив под сводом лишь лицо чтобы дышать", - написал Польщин на своей странице в социальной сети.

Пожарный опубликовал видео, которое показывает, в каких непростых условиях приходится работать сотрудникам ГИЧС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Кишиневе спасли щенка, упавшего в десятиметровую скважину — видео
Птичку жалко: в Бельцах спасатели выручили из беды голубя
Спасатели помогли аистенку, выпавшему из гнезда в селе Бэлэшешть
Теги:
спасатели


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Как прошел День Победы в странах ближнего зарубежья
Общая Победа: как отмечают 9 мая в странах ближнего зарубежья
Общая Победа: как отмечали 9 Мая в странах ближнего зарубежья
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться