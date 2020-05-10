Спасатели в Кишиневе выручили утят из беды — видео

Милосердие по отношению к животным говорит о здоровье общества — сотрудники ГИЧС провели необычную спасательную операцию.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям спасли от смертельной опасности утят, попавших в водосток. О ходе необычной операции по спасению рассказал в социальной сети Facebook пожарный Дмитрий Польщин.

По словам пожарного, утята упали в переток между озер, оказавшись в безвыходной ситуации. Труба водостока была забита мусором и находилась в канаве с полутораметровыми стенами, откуда утята не смогли бы выбраться самостоятельно. Испуганные птенцы забились в залитую водой трубу, где неминуемо погибли бы.

За помощью к спасателям обратился мальчик, заметивший попавших в беду птиц.

"Нам пришлось практически нырять в еще холодную воду, оставив под сводом лишь лицо чтобы дышать", - написал Польщин на своей странице в социальной сети.

Пожарный опубликовал видео, которое показывает, в каких непростых условиях приходится работать сотрудникам ГИЧС.

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