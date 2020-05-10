Примар рассказал, как изменится Кишинев в ближайшее время

В Кишиневе идет активная работа по благоустройству. Власти уделяют особое внимание старым проблемам столицы. Градоначальник рассказал о предстоящих изменениях.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан рассказал о работе местных властей в молдавской столице.

Он выступил с уточнениями по ограничениям и мерам безопасности в связи с пандемией, а также подробно объяснил, как продвигается решение некоторых старых проблем муниципия.

Ответы на все эти вопросы глава столицы представил в видеоролике, который опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Ношение масок – обязательно

Как отметил примар, в последующее время ношение масок будет обязательным в общественном транспорте и в других помещениях, где бывает скопление людей.

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"Это мера применяется более, чем в 50 странах мира. В городе и помещениях, где многолюдно, маска защищает не только вас, но и других. Хочу, чтобы все отнеслись к этому серьезно и охраняли друг друга от возможного заражения. Эта мера будет действовать столько, сколько понадобится", - заявил Чебан.

Работа детских садов и школ

Говоря о деятельности детских садов, Чебан пояснил, что решение об их работе находится в компетенции Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Градоначальник уточнил, что запись в дошкольные учреждения уже открыта на портале Egradinita, но, когда они смогут возобновить работу, пока неизвестно.

"Что касается школ, то ученики продолжают дистанционное обучение. Мы намерены увеличить количество лекций на портале Educatie online с расчетом на весь учебный год", - сказал Чебан.

Общественный транспорт

В Кишиневе есть проблемы с общественным транспортом, особенно это касается пригородов, где практически не проходят маршруты микроавтобусов.

Как рассказал Чебан, после 19 мая планируется приобретение нескольких троллейбусов и автобусов. Однако, как уточнил глава столицы, на это нужно согласие муниципальных советников, и пока не все они поддержали данную идею.

Он подчеркнул также, что в примэрии не согласятся на повешение тарифа в микроавтобусах до 10 леев.

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"Ни одно из условий по развитию этого транспорта не было выполнено владельцами микроавтобусов. Мы не допустим, чтобы этот транспорт субсидировался за счет примэрии. Денежные средства могут быть потрачены на приобретение комфортабельного транспорта для жителей Кишинева", - считает мэр.

Ливневые канализации и чистота города

По словам Чебана, в городе продолжается активная работа по благоустройству и уборке. Также муниципальные власти занимаются решением старых проблем. Одна из них – затопление некоторых участков города.

"Достигнуто соглашение на центральном уровне, в рамках поправок к бюджету, что будет предоставлено 100 миллионов леев на ремонт улиц. В первую очередь это улицы А.Пушкина и Г. Бэнулеску-Бодони", - сказал примар.

В Кишиневе постоянно проходит уборка и работы по дезинфекции в связи с распространением COVID-19. А еще власти особое внимание уделяют обработке улиц от грызунов и насекомых, также планируется устранить некоторые растения.

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"Дал распоряжение составить карту, где необходимо устранить амброзию. Это растение в теплое время года доставляет проблемы многим кишиневцам" - заявил Чебан.

Помощь бизнесу

Глава муниципия рассказал, что было проведено несколько встреч с представителями отрасли HоReCa.

"Хотим вместе решить, какие их потери могут быть покрыты в короткий срок. Им может помочь временное освобождение от налогов, а также обустройство на открытых площадках кафе и баров. Некоторые площадки города, где есть поток людей, могут быть предоставлены для этих целей", - полагает глава столицы.

Как рассказал Чебан, идет разработка нескольких онлайн-платформ для оптимизации процесса общественных консультаций, выражения мнения гражданами, а также планируется усилить прозрачность принятия решений в примэрии.

По словам примара, планируется открыть сайт, где для всех желающих будет доступен основной оборот документов.

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