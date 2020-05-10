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Церковь

В церквях возобновляются службы: вот при каких условиях

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200510/30203782/v-tserkvyakh-vozobnovlyayutsya-sluzhby-vot-pri-kakikh-usloviyakh.html

Священники уже имеют право проводить церковные службы, но при условии, что их организуют во дворах храмов, а прихожане будут соблюдать все меры защиты от коронавируса.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Начиная с воскресенья в Молдове возобновляются церковные службы. Однако их можно проводить лишь на открытом воздухе, во дворах церквей. А прихожане, в свою очередь, должны соблюдать все меры защиты от COVID-19.

Для этого нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию - минимум один метр. Таково решение Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Призываем всех верующих соблюдать меры защиты, которые рекомендованы решением комиссии. Социальная дистанция - минимум один метр, а также без физического контакта", - такое пояснение сделал премьер-министр Ион Кику.

Колокола арки.
A. Volkov
В Кишиневе оштрафовали священника за проведение службы под сводами церкви
Глава кабмина отметил, что необходимо соблюдать меры защиты и при использовании различных ритуальных предметов в храмах.

Представители Митрополии Молдовы уточнили, что все церкви будут открыты каждый день, чтобы избежать скопления людей на службах в выходные.

Также в церквях будут предоставлять средства для дезинфекции рук, а всю мебель в храмах периодически дезинфицировать.  

Ранее в период пандемии уже были оштрафованы 26 священников. Санкции применены за то, что они пренебрегли мерами по предотвращению распространения коронавируса, когда действовали более жесткие ограничения. Сумма штрафа за такое нарушение составляет 22 тысячи леев.

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