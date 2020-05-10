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Примэрия приобрела технику для благоустройства Кишинева

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200510/30205817/primariya-priobrela-tekhniku-dlya-blagoustroystva-chisinau.html

С помощью покупки новой техники муниципальные власти надеются автоматизировать и упростить работу некоторых служб, чтобы сделать их более эффективными.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Примэрия Кишинева приобрела 50 единиц техники для благоустройства города.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Речь идет о газонокосилках, которые должны облегчить и ускорить работу сотрудников муниципальных служб.

"Техника уже получена и распределена по муниципальным предприятиям. В дальнейшем ее начнут использовать в разных секторах города. Газонокосилки помогут как привести в порядок газоны, так и срезать амброзию, которая вызывает аллергию у многих граждан" - рассказал глава столичной администрации Ион Чебан.

Ион Чебан опубликовал видеоотчет о работе примэрии Кишинева за неделю>>>

Примар уточнил, что теперь управление жилищно-коммунального хозяйства располагает 172 газонокосилками.

По словам Чебана, с помощью новой техники муниципальные власти надеются автоматизировать и упростить работу некоторых служб, сделав ее более эффективной.

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Как считает примар, чистота и порядок в городе должны быть приоритом.

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