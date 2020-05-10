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Результат теста на COVID-19

В Молдове подтверждены 60 новых случаев инфицирования COVID-19

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1041)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200510/30206497/moldovs-podtverzhdeny-esche-60-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom.html

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове приблизилось к отметке в пять тысяч.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. За сутки в Молдове лабораторно подтверждены еще 60 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Соответствующие данные представили в Минздраве страны.

Как уточнили в ведомстве, в течение 24 часов провели 546 первичных и повторных тестов. Таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии в республике достигло 4 тысяч 927 человек.

Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19
Facebook / Alexandru Pînzari
Подготовка врачей и как берут на дому тест на COVID-19 - видео
Распределение новых случаев COVID-19 по населенным пунктам: Чадыр-Лунга - 9, Единцы - 9, Басарабяска - 7, Кишинев - 5, Кагул, Фэлешты и Бельцы - по 4,  Каушаны, Комрат, Сынжерей, Сороки и Тараклия - по 2. Еще по одному случаю выявлено в Новых Аненах, Хынчештах, Окнице, Штефан-Водэ. В Приднестровье подтвердили 4 новых случая инфицирования. 

В списке инфицированных 13 работников медсектора, в том числе 7 медсестер, 5 представителей вспомогательного персонала и один фармацевт.

Также зафиксированы еще четыре смерти от осложнений на фоне инфекции COVID-19.

Все четыре летальных исхода зарегистрированы среди пациентов Института скорой медицинской помощи. Речь идет о двух жителях Кишинева, 77-летнем мужчине и 72-летней женщине, о 58-летнем жителе Ниспорен и 83-летней пенсионерке из Сынжерей. Все эти пациенты страдали от других заболеваний. 

Во время пандемии от инфекции излечилось тысяча 958 человек, еще 169 скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1041)

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