В Молдове подтверждены 60 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове приблизилось к отметке в пять тысяч.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. За сутки в Молдове лабораторно подтверждены еще 60 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Соответствующие данные представили в Минздраве страны.

Как уточнили в ведомстве, в течение 24 часов провели 546 первичных и повторных тестов. Таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии в республике достигло 4 тысяч 927 человек.

Распределение новых случаев COVID-19 по населенным пунктам: Чадыр-Лунга - 9, Единцы - 9, Басарабяска - 7, Кишинев - 5, Кагул, Фэлешты и Бельцы - по 4, Каушаны, Комрат, Сынжерей, Сороки и Тараклия - по 2. Еще по одному случаю выявлено в Новых Аненах, Хынчештах, Окнице, Штефан-Водэ. В Приднестровье подтвердили 4 новых случая инфицирования.

В списке инфицированных 13 работников медсектора, в том числе 7 медсестер, 5 представителей вспомогательного персонала и один фармацевт.

Также зафиксированы еще четыре смерти от осложнений на фоне инфекции COVID-19.

Все четыре летальных исхода зарегистрированы среди пациентов Института скорой медицинской помощи. Речь идет о двух жителях Кишинева, 77-летнем мужчине и 72-летней женщине, о 58-летнем жителе Ниспорен и 83-летней пенсионерке из Сынжерей. Все эти пациенты страдали от других заболеваний.

Во время пандемии от инфекции излечилось тысяча 958 человек, еще 169 скончались.

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