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Ион Чебан

Примар Кишинева сказал, когда возобновится работа рынков, ТЦ и салонов красоты

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1047)
159121
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200511/30209253/primar-chisinau-skazal-kogda-vozobnovitsya-rabota-rynkov-tts-i-salonov-krasoty.html

Столичный градоначальник сообщил о результатах введения обязательного требования носить в общественном транспорте и зарытом пространстве маски и сказал, когда могут возобновиться некоторые виды экономической деятельности.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан сообщил в понедельник, что рынки, торговые центры и салоны красоты в молдавской столице продолжат оставаться закрытыми из-за ситуации с COVID-19 до принятия решения Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям по возобновлению их работы. Об этом он заявил на заседании муниципальных служб.

"Некоторые ограничения остаются в силе. Это касается рынков, торговых центров, салонов красоты, которые остаются закрытыми. Решения должны быть приняты на центральном уровне, после чего мы подчинимся на местном уровне. Отмечу, что каждое решение анализируется и принимается национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям и местной комиссией", - сказал Чебан.

По его словам, на прошлой неделе власти сняли некоторые ограничения.

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"В Кишиневе бюджетникам разрешили вернуться на работу, возобновилась деятельность кондукторов в общественном транспорте, плюс люди вышли в парки и на свежий воздух. При этом введена обязанность носить маски или подручные средства для защиты дыхательных путей в закрытом пространстве. Было много критики, но видим, что, скорее всего, это было правильным решением – нет резкого роста заболеваемости. В Кишиневе в определенные дни был отмечен даже значительный спад числа инфицированных", - добавил примар.

Чебан отметил, что утром в понедельник практически не увидел людей без масок в общественном транспорте.

"Мы должны продолжать быть осторожными, чтобы не подвергать риску заражения других людей", - заключил Чебан.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1047)

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