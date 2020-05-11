Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности

Глава республики обозначил несколько вопросов, которые планируется обсудить на заседании Высшего совета безопасности.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон созывает в четверг, 14 мая, заседание Высшего совета безопасности. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник по итогам заседания с премьером Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной.

"Приняли решение созвать в четверг заседание Высшего совета безопасности. Есть много важных вопросов, но два представляют национальный интерес - кража миллиарда и Международный аэропорт. По обоим вопросам есть прогресс", - сказал Додон. © Sputnik / Miroslav Rotari Мунтяну: виновных в передаче аэропорта в концессию надо выявить и наказать

Глава государства отметил, что если появится возможность, то будут обнародованы решения и информация по вопросам национального значения.

Последнее заседание Высшего совета безопасности состоялось 7 апреля, на котором центральным вопросом стала ситуация с COVID-19 в республике.

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