Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон созывает в четверг, 14 мая, заседание Высшего совета безопасности. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник по итогам заседания с премьером Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаной.
"Приняли решение созвать в четверг заседание Высшего совета безопасности. Есть много важных вопросов, но два представляют национальный интерес - кража миллиарда и Международный аэропорт. По обоим вопросам есть прогресс", - сказал Додон.© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава государства отметил, что если появится возможность, то будут обнародованы решения и информация по вопросам национального значения.
Последнее заседание Высшего совета безопасности состоялось 7 апреля, на котором центральным вопросом стала ситуация с COVID-19 в республике.
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