Новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19: зарегистрированы еще 2 смерти

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. К утру понедельника в Молдове подтверждено 4 тысячи 927 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 606 - в Приднестровье. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.
За последние 24 часа в центр COVID-19 госпитализированы 33 пациента с подозрением на COVID-19.
Состояние здоровья инфицированных: 251 - в тяжелом состоянии (из них 21 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 458 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
Из больниц за сутки выписаны 22 человека, общее число выздоровевших достигло тысячи 980.
На сегодняшний день подтверждены тысяча 188 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 283 врача, 434 медсестры, 63 фельдшера, 1 парамедик, 19 фармацевтов, 388 сотрудников вспомогательного персонала.
"Выздоровели 477 медицинских работника", - отметили в Минздраве.
Таким образом, в Молдове зарегистрирован 171 летальный исход пациентов с COVID-19.
В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.
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