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Новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19: зарегистрированы еще 2 смерти

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1047)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200511/30210204/novye-dannye-minzdrava-po-situatsii-s-COVID-19-zaregistrirovany-esche-2-smerti.html

Из общего числа госпитализированных две с половиной сотни пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе 21 подключен к аппаратам ИВЛ.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. К утру понедельника в Молдове подтверждено 4 тысячи 927 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 606 - в Приднестровье. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

© CC0 / Pixabay / O12
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За последние 24 часа в центр COVID-19 госпитализированы 33 пациента с подозрением на COVID-19.

Состояние здоровья инфицированных: 251 - в тяжелом состоянии (из них 21 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 458 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Из больниц за сутки выписаны 22 человека, общее число выздоровевших достигло тысячи 980.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 188 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 283 врача, 434 медсестры, 63 фельдшера, 1 парамедик, 19 фармацевтов, 388 сотрудников вспомогательного персонала.

"Выздоровели 477 медицинских работника", - отметили в Минздраве.

Город Кишинев на самоизоляции
© Photo : Miroslav Rotari.
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Кроме того, зафиксировали еще две смерти пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Речь идет о 88-летней женщине из Фалештского района. Ее госпитализировали в муниципальную больницу Бельц. А также о 80-летней бельчанке, которая находилась в этом же медучреждении.

Таким образом, в Молдове зарегистрирован 171 летальный исход пациентов с COVID-19. 

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1047)

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