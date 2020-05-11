Новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19: зарегистрированы еще 2 смерти

Из общего числа госпитализированных две с половиной сотни пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе 21 подключен к аппаратам ИВЛ.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. К утру понедельника в Молдове подтверждено 4 тысячи 927 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 606 - в Приднестровье. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За последние 24 часа в центр COVID-19 госпитализированы 33 пациента с подозрением на COVID-19.

Состояние здоровья инфицированных: 251 - в тяжелом состоянии (из них 21 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 458 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Из больниц за сутки выписаны 22 человека, общее число выздоровевших достигло тысячи 980.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 188 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 283 врача, 434 медсестры, 63 фельдшера, 1 парамедик, 19 фармацевтов, 388 сотрудников вспомогательного персонала.

"Выздоровели 477 медицинских работника", - отметили в Минздраве.

Кроме того, зафиксировали еще две смерти пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Речь идет о 88-летней женщине из Фалештского района. Ее госпитализировали в муниципальную больницу Бельц. А также о 80-летней бельчанке, которая находилась в этом же медучреждении.

Таким образом, в Молдове зарегистрирован 171 летальный исход пациентов с COVID-19.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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