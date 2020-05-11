Президент Молдовы рассказал, что ждет страну после 15 мая

После 15 мая власти примут решение о снятии ограничений на авиаперелеты, но только со странами, прошедшими через аналогичную процедуру.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти республики, скорее всего, не будут продлевать режим чрезвычайного положения, который был объявлен в стране из-за COVID-19. А после 15 мая Кишинев частично возобновит авиасообщение.

"Период чрезвычайного положения истекает 15 мая. Сегодня мы обсудили и, скорее всего, не будем продлевать его в Молдове. Постепенно снимаются ограничения", - отметил Додон.

По его словам, с понедельника в стране начали работать рынки, за исключением Бельц и Кишинева, где концентрация людей довольно большая.

"После 15 мая примем решение снять ограничения на авиаперелеты, но только со странами, где тоже были отменены эти запреты. Уверен, что несмотря на все вызовы, которые нас ждут (экономический кризис, вторая волна вируса – специалисты полагают, что она будет самое позднее осенью-зимой), нынешнее правительство справится", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что на данный момент действующий кабмин поддерживает парламентское большинство. "Надеюсь, что эта поддержка будет и далее", сказал Додон.

Президент добавил, что на этой неделе исполняется полгода со дня утверждения правительства во главе с Ионом Кику.

"За это время мы прошли и еще проходим через много суровых испытаний, включая пандемический кризис, но, невзирая ни на какие спекуляции и мрачные прогнозы, у нас не было энергетического и экономического коллапса", - сказал глава республики.

По его мнению, правительство Кику эффективно управляет эпидемиологической ситуацией, и по этому показателю Молдова находится в гораздо лучшем положении, чем некоторые страны Европейского Союза.

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения. В течение этого периода организовываются чартерные рейсы для доставки граждан Молдовы, находящихся за границей, домой.

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